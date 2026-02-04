İstanbul Sarıyer'de lüks bir sitenin 30'uncu katında, iddiaya göre balkona çıkan 12 yaşındaki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü. Çocuk olay yerinde can verirken, annenin ifadesinde çocuğun balkondan sarktığı belirtildi.

İstanbul Sarıyer'de lüks bir sitede bulunan binanın 30'uncu katından, 12 yaşındaki bir çocuk düştü. Korkunç olay, 1 Şubat Pazar günü saat 23.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

30'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

İddialara göre, 12 yaşındaki Fikret Ömer Akıncı, akşam saatlerinde yaşadığı binanın 30'uncu katındaki dairede balkona çıktı. Akıncı, henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan aşağıya düştü. Yere düşen çocuğu gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

"BALKONDAN SARKMIŞ OLABİLİR"

Evde bulunan anne, çocuğunun evin mutfak bölümündeki balkondan sarktığını ve düştüğünü, herhangi bir hastalığının bulunmadığını ve psikolojik ilaç kullanmadığını ifade etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Akıncı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

