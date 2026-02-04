Avrupa Birliği, Türkiye ile ilişkilerde yeni bir dönemin sinyalini verdi. AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, toplam 200 milyon avro değerindeki iki proje için imzaların atılacağını duyurdu.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ziyareti öncesi yaptığı açıklamalarda, AB–Türkiye ilişkilerinde yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu itiraf etti.

Kos, daha güçlü işbirliği ve güven inşasının hem Türkiye hem de Avrupa için ortak kazanç anlamına geldiğini dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Türkiye ile AB ilişkilerinde yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğunu belirterek, AB-Türkiye arasında işbirliğini güçlendirmek ve güven inşa etmenin her iki tarafın da yararına olacağını söyledi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERDE YENİ BİR SAYFA ZAMANI"

Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini yapacağını söyleyen Kos, "Bu Türkiye’ye ilk resmi ziyaretim olacak ve çok heyecanlıyım ancak göreve başladığım ilk günden beri Türkiye ile temas halindeyim" dedi.

Ziyaretin, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yürütülen temasların devamı niteliğinde olduğunu ifade eden Kos, “Bence AB ve Türkiye ilişkilerine yeni bir bakış açısıyla yaklaşmanın tam zamanı geldi” şeklinde konuştu.

VİZE SERBESTİSİ ÖNCELİKLİ BAŞLIK

AB Komisyonu üyesi Kos, Türkiye’den Avrupa’ya vizesiz seyahat hedefinin masada olduğunu söyledi. Kos, “Türkiye'den gelen kişiler için vizesiz seyahat imkanı görmek istiyoruz ve vize serbestleştirmesine geçme teklifimiz geçerli." dedi.

Ankara ziyareti sırasında vize konusunu öncelikli gündem maddeleri arasına alacağını dile getiren Kos, bağlantılılık vurgusunu yineledi. Kos, "Bağlantılılıktan bahsederken, ticaret, ulaşım ve enerji anlamında sert güçten bahsediyordum. Ama bağlantılılıktan bahsederken, insanlar arasındaki bağlantıları da vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ"

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Kos, "Gerçekten zorlu zamanlarda yaşıyoruz. Dünya değişiyor. Çin, Rusya ve ABD kendi çıkar alanlarını agresif şekilde genişletiyor" dedi. Bu tabloda Avrupa ile Türkiye’nin birlikte hareket etmesinin önemine işaret eden Kos, "AB ve Türkiye’yi ayıranlardan çok daha fazla birleştiren unsur var" şeklinde konuştu.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Kos, AB ile Türkiye ekonomilerinin birbirine güçlü şekilde bağlı olduğunu belirterek, "Ekonomilerimiz birbirine çok bağımlı. Göç alanında yaşananlar iki tarafı da doğrudan etkiliyor" dedi. Karadeniz’de Türkiye’yi çok önemli bir ortak olarak gördüğünü söyleyen Kos, Ukrayna’daki muhtemel barış sürecinin Avrupa dengelerini değiştireceğini dile getirdi.

Türkiye ile daha fazla işbirliği için güven vurgusu yapan Kos, “Büyük değişimler bir gecede olmaz. Bu yüzden sabırlı olmalıyız ve ortaklar arasında güven inşa etmeliyiz” dedi. Türkiye’de güçlü demokratik kurumlar görmek istediklerini de sözlerine ekledi.

"TÜRKİYE OLMADAN ORTA KORİDOR OLMAZ"

AB’nin bağlantısallık stratejisinde Türkiye’nin merkezde yer aldığını söyleyen Kos, "Avrupa’yı Orta Asya’ya bağlayacak güçlü bir Orta Koridor’u Türkiye olmadan inşa edemeyiz" dedi. Ulaşım, enerji, ticaret ve dijitalleşme alanlarında Türkiye ile birlikte yapılabilecek çok şey olduğunu vurguladı.

AVRUPA YATIRIM BANKASI TÜRKİYE’YE DÖNÜYOR

Kos, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’de yeniden faaliyete geçeceğini duyurarak, "Ankara ziyaretimde her biri 100 milyon avro değerinde iki proje imzalayacağız. Bu, Avrupa Yatırım Bankası’nın Türkiye’ye dönüşü anlamına geliyor" dedi.

ENERJİ YATIRIMLARI MASADA

Yenilenebilir enerji alanında yatırımların süreceğini söyleyen Kos, Avrupa Yatırım Bankası’nın yanı sıra EBRD ve Dünya Bankası’nın da Türkiye’de önemli rol üstleneceğini aktardı. Ziyaret kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüşeceğini belirtti.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TİCARET MESAJI

AB’nin MERCOSUR ve Hindistan ile yaptığı anlaşmaların Türkiye açısından önemine değinen Kos, "AB ile Türkiye arasındaki ticaret, MERCOSUR ile ticaretimizin neredeyse iki katı" dedi. Gümrük Birliği’nin 30 yıldır güncellenemediğini hatırlatan Kos, güvenilir ortaklarla ticaretin bu dönemde daha da önem kazandığını söyledi.

"MADE İN EUROPE TÜRKİYE’Yİ DIŞLAYAMAZ"

AB’de tartışılan "Made in Europe" girişimi hakkında konuşan Kos, "Ekonomik ve jeopolitik mantığı birlikte düşünürsek bu Türkiye’yi dışlayamaz" dedi. Kamu alımları konusunda Türkiye ile daha fazla konuşmaya hazır olduklarını ifade etti.

SAVUNMADA TÜRKİYE VURGUSU

Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna dikkat çeken Kos, "Türkiye çok önemli ve güvenilir bir NATO ortağı"dedi. Türkiye’nin savunma alanındaki kapasitesinin Avrupa için doğal bir ortaklık sunduğunu söyleyen Kos, daha fazla işbirliğinin her iki taraf için de fayda sağlayacağını dile getirdi.

VİZE SERBESTİSİ MESAJI

Vize konusunda geçen yıl başlatılan kademeli sistemin sonuç verdiğini söyleyen Kos, "Türk vatandaşları için çoklu vize almak artık daha kolay" dedi. Vizesiz seyahat hedefinin sürdüğünü belirten Kos, "Vize serbestisi için altı kriter kaldı" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel etkisine dikkat çeken Kos, "Türkiye geçmişte ve bugün bölgesel bir güç olarak çok güçlü bir etki oluşturdu" dedi. Halklar arası ilişkilerin önemini vurgulayan Kos, Ankara ziyaretinde Türkiye’yi ve kültürü daha yakından tanımak istediğini söyledi.

