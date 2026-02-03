Kaydet

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Hatay genelinde etkili olan şiddetli yağış, İskenderun ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlar ilerlemekte, yayalar ise yürümekte güçlük çekti. İlçe merkezindeki yurdundan çıkamayan üniversite öğrencisi Bedi Nafile ise geçit vermeyen yollar nedeniyle okuluna gidemeyince, kameralar aracılığıyla hocası Resul Bey’e seslenerek durumunu anlattı.

