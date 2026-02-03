İstanbul Küçükçekmece'de ters yönden dönen otomobil, başka bir araca çarptı. Kazada kadın sürücünün kullandığı otomobil dereye uçtu. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Halkalı Turgut Özal Bulvarı'nda 34 KU 9804 plakalı otomobil, iddiaya göre ters yönden dönüş yapmaya çalışırken kadın sürücünün kullandığı 34 EMB 343 plakalı araca çarptı.

ÇARPTIĞI ARAÇ DEREYE UÇTU

Çarpmanın etkisiyle takla atan 34 EMB 343 plakalı araç, dereye uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın sürücü, sunrooftan dışarı çıktı. Sürücü, olay yerine gelen ambulans tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ters yönden dönen aracın çarptığı otomobil dereye uçtu

HAFİF YARALI

Kazayı anlatan görgü şahidi Ahmet Sevinç arabanın kazanın ardından dereye uçtuğunu, hafif yaralı kadının araçtan çıktığını söyledi.

Bölgede sürekli kaza olduğunu söyleyen Yusuf Şanca isimli semt sakini ise, "Buruya bir set koymaları gerekiyor. Defalarca başvurduk ancak sonuç alamadık. Bu nedenle sürekli kazalar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

