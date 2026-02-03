İhlas Haber Ajansı • Çanakkale
Baba-oğul arasındaki ‘altın’ tartışmasında tutuklama
Çanakkale'nin Çan ilçesinde emanet verdiği altınları ödemeyen oğlunu öldüren 68 yaşındaki Muzaffer Elmas, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özetle
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, babası Muzaffer Elmas, altın borcu nedeniyle çıkan kavgada oğlu Erkan Elmas'ı bıçaklayarak öldürdü ve ardından tutuklandı.
- Muzaffer Elmas, oğlu Erkan Elmas'ı göğsünden bıçakladı.
- Olay, babadan alınan altınların geri ödenmemesi yüzünden çıkan tartışmada yaşandı.
- Ağır yaralanan Erkan Elmas hayatını kaybetti.
- Muzaffer Elmas gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde iddiaya göre Erkan Elmas (42), babası Muzaffer Elmas'tan (68) aldığı altınları geri ödemedi. Baba ve oğul arasında çıkan tartışmaya kavgaya dönüştü.
OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Muzaffer Elmas, bıçakla oğlunu göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Erkan Elmas, hayatını kaybetti.
TUTUKLANDI
Korkunç olay sonrasında Muzaffer Elmas polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elmas, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
