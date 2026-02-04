Ege Denizi’nde Sakız Adası açıklarında Yunan sahil güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne çarpıştı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan’ın Sakız Adası açıklarında sahil güvenlik botu ile düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne çarpıştı. Kazada 11’i erkek, 4’ü kadın olmak üzere 15 göçmen hayatını kaybetti.

Olayda 2’si Yunan sahil güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 26 kişi yaralandı.

Ege’de facia: Yunan botu göçmen teknesiyle çarpıştı! Çok sayıda ölü var

KOVALAMACA SIRASINDA ÇARPIŞTILAR

Ege Denizi’nin doğusunda yaşanan olayda, göçmen teknesinin Yunan sahil güvenliği tarafından kovalandığı sırada çarpışma meydana geldi. Yunan Sahil Güvenliği, çarpışmanın etkisiyle teknede bulunan tüm göçmenlerin denize savrulduğunu açıkladı.

MYRSİNİDİ AÇIKLARINDA TESPİT EDİLDİ

Üst düzey bir Yunan yetkili, sürat teknesinin göçmen kaçakçıları tarafından kullanıldığını ve yaklaşık 30 kişi taşıdığını söyledi. Teknenin, yolcuları indirmek üzere Sakız Adası’nın doğu kıyısındaki Myrsinidi bölgesine yaklaşmaya çalıştığı sırada tespit edildiği aktarıldı.

Çarpışmanın ardından bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı. Denize düşen göçmenlerden 15’inin öldüğü belirlenirken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

