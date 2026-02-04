Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Bebek Otel mühürlenerek kapatılmıştı. Kısa bir süre önce İstanbul sosyetesinin uğrak noktası olan otelin önünde şimdilerde 'Evsiz Mehmet' lakabıyla bilinen Mehmet Hanifi kalıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da yer aldığı çok sayıda isim tutuklanmıştı. Bebek Otel'in bir bölümünün 'uyuşturucu ve kumar partileri' amacıyla kullanıldığı iddia edilmişti.

Mahkeme kararıyla mühürlenen ve kaçak bölümleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıkılan otelde şimdilerde sessizlik hakim. İstanbul'un en değerli semti Bebek'te sosyetenin uğrak noktası olan lüks otelin önünde ise sokakta 'Evsiz Mehmet' lakabıyla tanınan Mehmet Hanifi kalıyor.

KİMSE DOKUNMUYOR

Sabah'ta yer alan habere göre bir dönem önünde uzun kuyruklar bulunan otelin önünde tek başına yaşamaya başlayan Hanifi, kendisiyle konuşanlara şunları söylüyor:

"Eskiden Taksim civarındaydım. Bebek Otel'in kapatılması üzerine oradan buraya taşındım. Burası Taksim'e göre daha sakin. Otel kapalı olduğu için kimse bana dokunmuyor"

