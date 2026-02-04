MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, TBMM'de toplanan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" öncesinde yaptığı açıklamada, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin hazırlanacak çerçeve metninin uzun sürmeyeceğini ve sürecin Nisan ayını geçmeden tamamlanabileceğini söyledi. Yıldız, "'Terörsüz Türkiye' süreci, 'terörsüz bölge' sürecine evrildi. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten sonra geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakıyla tamamen uyum içindeyiz." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün saat 14.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) toplanan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu öncesi 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken ifadelere imza attı.

"NİSAN GEÇ BİR AY"

MHP'li Yıldız, komisyonda bir çerçeve metni hazırlanacağını ve sürecin çok uzamayacağını belirterek, "Son toplantı mı belli olmaz ama mümkün, sondan bir önceki olabilir. Biz çerçeve metni hazırlayacağız. Çok uzamaz diye düşünüyorum. Bugünden kesin bir süre veremeyiz ama çok uzamaz. Nisan geç bir ay." dedi.

"LİDERİMİZ, TÜM SÜRECİ ÖZETLEYEN BİR AÇIKLAMA YAPTI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün partisinin grup toplantısında yaptığı sözleri değerlendiren Yıldız şunları dedi:

"Demirtaş'ın tahliyesine mahkemeler karar verir. AİHM kararlarına uymak lazım. Eğer AİHM bir ihlal gördüyse, tahliyesi konusunda beyan varsa tahliyesi lazım. Liderimiz, tüm süreci özetleyen bir açıklama yaptı. Bunun üzerine bizim açıklama yapmamıza gerek yok aslında."

Feti Yıldız, "Öcalan'a umut hakkı" tartışmalarına ilişkin ise, "Umut hakkı konusunda Cumhur İttifakı'nda ayrışma yok." ifadelerini kullandı.

"ARTIK GERİ DÖNÜŞ YOK"

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin Cumhur İttifakı'nda fikir birliği olmadığına yönelik iddiaları yalanlayan Yıldız, "Her şey gün gün daha iyi olacak. Terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge sürecine evrildi. Son 6 aydır bir şehidimiz gelmedi, bu ne demek? Başarıyla sonuçlandıracağız. Artık bu saatten sonra geri dönüş yok, bu iş bitti. Cumhur İttifakıyla tamamen uyum içindeyiz." şeklinde konuştu.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." ifadelerini kullanmıştı.

MHP lideri Bahçeli'nin bu sözleri kamuoyunda gündem olmuştu.

