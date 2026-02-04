4 Şubat 2026 tarihinde “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gün boyunca Türkiye’nin birçok ilinde hissedilen küçük ölçekli sarsıntılarla birlikte yeniden gündeme geldi. AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göre özellikle Balıkesir-Sındırgı hattında art arda yaşanan küçük ölçekli depremler dikkat çekti. İşte, 4 Şubat 2026 son depremler listesi...

Gün içinde yaşanan küçük depremlerin bazıları vatandaşlar tarafından hissedildi. Hissedilen depremlerin ardından ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu da gündeme taşındı. 4 Şubat'ta Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de farklı noktalarda küçük ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. İşte, 4 Şubat 2026 son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? 4 Şubat 2026 son depremler listesi

4 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

04-02-2026 11:08:32 39.0714 28.3836 7 ML 1.1 Gördes (Manisa) 04-02-2026 10:49:21 39.6931 42.5356 7 ML 2.1 Eleşkirt (Ağrı) 04-02-2026 10:24:10 37.8403 31.0325 7 ML 0.9 Eğirdir (Isparta) 04-02-2026 10:16:24 38.0511 32.8247 7 ML 1.2 Selçuklu (Konya) 04-02-2026 10:10:12 40.2578 29.4131 7 ML 1.4 Yenişehir (Bursa) 04-02-2026 10:06:33 37.3017 37.0233 14.28 MW 3.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 04-02-2026 09:53:11 40.0047 38.8264 10.1 ML 1.4 Refahiye (Erzincan) 04-02-2026 09:44:51 39.1681 28.2692 8.64 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 09:04:15 39.1594 28.2733 7.8 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 08:42:49 37.0058 35.1394 45.2 ML 2.5 Seyhan (Adana) 04-02-2026 08:28:46 39.1572 28.2958 6.77 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 08:25:25 39.8103 33.8658 11.46 ML 1.3 Keskin (Kırıkkale) 04-02-2026 08:06:44 36.44 25.1494 7.53 ML 2.3 Ege Denizi 04-02-2026 07:54:24 39.9839 33.5544 6.85 ML 1.0 Yahşihan (Kırıkkale) 04-02-2026 07:51:25 39.3414 40.7606 7 ML 1.3 Karlıova (Bingöl)

04-02-2026 07:42:57 41.0194 36.0539 7 ML 1.2 Kavak (Samsun) 04-02-2026 07:25:13 40.1725 31.7669 7 ML 2.4 Beypazarı (Ankara) 04-02-2026 07:19:10 37.0697 45.0436 6.03 ML 2.3 Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) - [36.13 km] Şemdinli (Hakkari) 04-02-2026 07:07:23 40.2222 29.3175 7 ML 1.7 Kestel (Bursa) 04-02-2026 07:05:46 40.2036 29.3483 7.3 ML 2.8 Kestel (Bursa) 04-02-2026 07:05:40 38.1769 38.5594 7 ML 2.4 Battalgazi (Malatya) 04-02-2026 07:02:52 37.3517 43.9906 7 ML 2.4 Yüksekova (Hakkari) 04-02-2026 07:01:05 40.7425 27.3519 13.91 ML 3.0 Marmara Denizi - [01.63 km] Şarköy (Tekirdağ) 04-02-2026 06:59:44 39.1761 28.2889 6.11 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 06:38:54 36.8433 28.0822 14.94 ML 1.9 Marmaris (Muğla) 04-02-2026 06:34:20 39.2428 29.0108 10.74 ML 1.6 Simav (Kütahya) 04-02-2026 06:33:27 39.1769 28.2508 8.44 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 06:25:22 40.8178 31.6072 12.64 ML 1.2 Merkez (Bolu) 04-02-2026 06:20:01 39.1475 28.31 7 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 05:50:18 39.2864 28.0722 11.1 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)

04-02-2026 05:34:18 39.2294 28.1703 7 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 05:09:42 38.3531 37.7608 7 ML 1.6 Akçadağ (Malatya) 04-02-2026 05:00:46 39.2658 28.9722 7.13 ML 1.1 Simav (Kütahya) 04-02-2026 04:40:28 39.325 29.0386 6.85 ML 1.0 Emet (Kütahya) 04-02-2026 04:40:17 40.8131 28.1386 6.72 ML 1.6 Marmara Denizi - [22.80 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 04-02-2026 04:25:50 39.1664 28.2392 8.52 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 03:52:03 36.6569 29.3289 7 ML 1.1 Seydikemer (Muğla) 04-02-2026 03:32:05 38.3372 38.3058 11.85 ML 1.1 Battalgazi (Malatya) 04-02-2026 03:19:22 38.925 32.9772 6.97 ML 1.9 Kulu (Konya) 04-02-2026 02:54:19 39.1875 28.275 8.05 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir) 04-02-2026 02:22:52 39.2425 28.9575 9.54 ML 1.1 Simav (Kütahya) 04-02-2026 02:17:27 39.2442 28.9506 7.17 ML 1.8 Simav (Kütahya) 04-02-2026 01:51:09 39.2436 29.0192 8.96 ML 1.2 Simav (Kütahya) 04-02-2026 01:46:53 37.9453 29.2194 11.43 ML 0.9 Pamukkale (Denizli) 04-02-2026 01:26:36 39.2531 28.9519 7 ML 1.3 Simav (Kütahya)





