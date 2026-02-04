Türkiye Gazetesi
Az önce deprem mi oldu? 4 Şubat 2026 son depremler listesi
4 Şubat 2026 tarihinde “Az önce deprem mi oldu?” sorusu gün boyunca Türkiye’nin birçok ilinde hissedilen küçük ölçekli sarsıntılarla birlikte yeniden gündeme geldi. AFAD’ın paylaştığı son depremler verilerine göre özellikle Balıkesir-Sındırgı hattında art arda yaşanan küçük ölçekli depremler dikkat çekti. İşte, 4 Şubat 2026 son depremler listesi...
Gün içinde yaşanan küçük depremlerin bazıları vatandaşlar tarafından hissedildi. Hissedilen depremlerin ardından ''Az önce deprem mi oldu?'' sorusu da gündeme taşındı. 4 Şubat'ta Marmara, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde de farklı noktalarda küçük ve orta şiddette sarsıntılar kaydedildi. İşte, 4 Şubat 2026 son depremler listesi...
4 ŞUBAT 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
|04-02-2026 11:08:32
|39.0714
|28.3836
|7
|ML
|1.1
|Gördes (Manisa)
|04-02-2026 10:49:21
|39.6931
|42.5356
|7
|ML
|2.1
|Eleşkirt (Ağrı)
|04-02-2026 10:24:10
|37.8403
|31.0325
|7
|ML
|0.9
|Eğirdir (Isparta)
|04-02-2026 10:16:24
|38.0511
|32.8247
|7
|ML
|1.2
|Selçuklu (Konya)
|04-02-2026 10:10:12
|40.2578
|29.4131
|7
|ML
|1.4
|Yenişehir (Bursa)
|04-02-2026 10:06:33
|37.3017
|37.0233
|14.28
|MW
|3.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|04-02-2026 09:53:11
|40.0047
|38.8264
|10.1
|ML
|1.4
|Refahiye (Erzincan)
|04-02-2026 09:44:51
|39.1681
|28.2692
|8.64
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 09:04:15
|39.1594
|28.2733
|7.8
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 08:42:49
|37.0058
|35.1394
|45.2
|ML
|2.5
|Seyhan (Adana)
|04-02-2026 08:28:46
|39.1572
|28.2958
|6.77
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 08:25:25
|39.8103
|33.8658
|11.46
|ML
|1.3
|Keskin (Kırıkkale)
|04-02-2026 08:06:44
|36.44
|25.1494
|7.53
|ML
|2.3
|Ege Denizi
|04-02-2026 07:54:24
|39.9839
|33.5544
|6.85
|ML
|1.0
|Yahşihan (Kırıkkale)
|04-02-2026 07:51:25
|39.3414
|40.7606
|7
|ML
|1.3
|Karlıova (Bingöl)
|04-02-2026 07:42:57
|41.0194
|36.0539
|7
|ML
|1.2
|Kavak (Samsun)
|04-02-2026 07:25:13
|40.1725
|31.7669
|7
|ML
|2.4
|Beypazarı (Ankara)
|04-02-2026 07:19:10
|37.0697
|45.0436
|6.03
|ML
|2.3
|Oshnaviyeh, West Azarbaijan (İran) - [36.13 km] Şemdinli (Hakkari)
|04-02-2026 07:07:23
|40.2222
|29.3175
|7
|ML
|1.7
|Kestel (Bursa)
|04-02-2026 07:05:46
|40.2036
|29.3483
|7.3
|ML
|2.8
|Kestel (Bursa)
|04-02-2026 07:05:40
|38.1769
|38.5594
|7
|ML
|2.4
|Battalgazi (Malatya)
|04-02-2026 07:02:52
|37.3517
|43.9906
|7
|ML
|2.4
|Yüksekova (Hakkari)
|04-02-2026 07:01:05
|40.7425
|27.3519
|13.91
|ML
|3.0
|Marmara Denizi - [01.63 km] Şarköy (Tekirdağ)
|04-02-2026 06:59:44
|39.1761
|28.2889
|6.11
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 06:38:54
|36.8433
|28.0822
|14.94
|ML
|1.9
|Marmaris (Muğla)
|04-02-2026 06:34:20
|39.2428
|29.0108
|10.74
|ML
|1.6
|Simav (Kütahya)
|04-02-2026 06:33:27
|39.1769
|28.2508
|8.44
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 06:25:22
|40.8178
|31.6072
|12.64
|ML
|1.2
|Merkez (Bolu)
|04-02-2026 06:20:01
|39.1475
|28.31
|7
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 05:50:18
|39.2864
|28.0722
|11.1
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 05:34:18
|39.2294
|28.1703
|7
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 05:09:42
|38.3531
|37.7608
|7
|ML
|1.6
|Akçadağ (Malatya)
|04-02-2026 05:00:46
|39.2658
|28.9722
|7.13
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|04-02-2026 04:40:28
|39.325
|29.0386
|6.85
|ML
|1.0
|Emet (Kütahya)
|04-02-2026 04:40:17
|40.8131
|28.1386
|6.72
|ML
|1.6
|Marmara Denizi - [22.80 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
|04-02-2026 04:25:50
|39.1664
|28.2392
|8.52
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 03:52:03
|36.6569
|29.3289
|7
|ML
|1.1
|Seydikemer (Muğla)
|04-02-2026 03:32:05
|38.3372
|38.3058
|11.85
|ML
|1.1
|Battalgazi (Malatya)
|04-02-2026 03:19:22
|38.925
|32.9772
|6.97
|ML
|1.9
|Kulu (Konya)
|04-02-2026 02:54:19
|39.1875
|28.275
|8.05
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|04-02-2026 02:22:52
|39.2425
|28.9575
|9.54
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|04-02-2026 02:17:27
|39.2442
|28.9506
|7.17
|ML
|1.8
|Simav (Kütahya)
|04-02-2026 01:51:09
|39.2436
|29.0192
|8.96
|ML
|1.2
|Simav (Kütahya)
|04-02-2026 01:46:53
|37.9453
|29.2194
|11.43
|ML
|0.9
|Pamukkale (Denizli)
|04-02-2026 01:26:36
|39.2531
|28.9519
|7
|ML
|1.3
|Simav (Kütahya)
