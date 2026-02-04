ABD’de filmleri aratmayan bir uçak hırsızlığı olayı yaşandı. Lisansı bulunmayan bir kişinin tek motorlu bir uçağı çalarak iki eyalet boyunca uçması ve günlerce izini kaybettirmesi güvenlik birimlerini alarma geçirdi. FBI’ın devreye girmesiyle birlikte olayın perde arkası ve hırsız pilotun ikinci bir uçak girişimi ortaya çıktı.

Filmleri aratmayan olay ABD’de kayıtlara geçti. Kaliforniya’da lisansı olmayan bir kişi iki uçağı çaldı.

Hırsız pilotun uçaklardan birini iki eyalet boyunca uçurduğu ortaya çıktı.

Hırsız pilot uçağı çalıp ortadan kayboldu! FBI peşine düşünce film gibi gerçekler ortaya çıktı

İLK UÇAK WASHİNGTON’DA KAYBOLDU

FBI, 3 Ocak’ta Washington eyaletindeki Auburn Municipal Havaalanı’ndan tek motorlu bir uçağın kaybolmasıyla durumdan haberdar oldu.

Yetkililer, uçağın uçuş sırasında takip sisteminin devre dışı bırakıldığını ve bu nedenle üç gün boyunca izlenemediğini açıkladı.

FBI DEVREYE GİRDİ

Takip edilemeyen bir uçağın oluşturduğu risk nedeniyle FBI Terörle Mücadele Ortak Görev Gücü harekete geçti. Tanıklar, uçağın Washington’daki Kelso kentine indiğini ve ardından yeniden havalandığını bildirdi.

UÇAK BİN MİL UZAKTA BULUNDU

6 Ocak’ta çalınan uçak, Kaliforniya’daki Corona Belediye Havaalanı’nda park halinde bulundu. Uçağın yaklaşık bin mil uzaklığa götürüldüğü belirlendi. Bunun ardından FBI, havaalanında gözetim başlattı.

İKİNCİ UÇAK GİRİŞİMİ SIRASINDA YAKALANDI

27 Ocak’ta Christian Estoque adlı kişi, farklı bir uçağı çalıştırmaya çalışırken FBI ajanları tarafından durduruldu. Yetkililer, bu sırada ikinci bir uçağın da çalınmak üzere olduğunu değerlendirdi ve şüpheli gözaltına alındı.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Şüpheli, ilk uçağı izinsiz şekilde aldığını itiraf etti. Pilot lisansının bulunmadığı ve uçakların kayıtlarında adının yer almadığı kaydedildi. Los Angeles’taki federal savcılık tarafından yargılanan Estoque, kefaletle serbest bırakıldı.

FBI, olayla ilgili bilgi sahibi olanların yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

