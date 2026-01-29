Kolombiya'da düşen uçaktaki 15 kişiden kurtulan olmadı. Kazada Temsilciler Meclisi üyesi Diogenes Quintero Amaya da hayatını kaybetti.

Kuzey Santander Vatandaş Güvenliği Sekreteri George Quintero, Noticias Caracol televizyonuna yaptığı açıklamada, uçağın enkazının La Playa kasabasına bağlı Curasica köyünde çiftçiler tarafından bulunduğunu bildirdi.

Düşen uçakta 13 yolcu ve 2 mürettebatın hayatını kaybettiği vurgulayan Quintero, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini söyledi.

Kuzey Santander Valisi William Villamizar, yerel basına yaptığı açıklamada, "Maalesef, küçük uçağın La Playa kasabasında koruma altındaki bir alanın üst kısmında bulunduğunu bildirmek zorundayız. İlk görüntüleri aldık ve kurtulan olmadığı anlaşılıyor. 7 ceset bulundu ve diğerlerinin bulunması için aramalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.