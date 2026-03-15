Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, küresel savaş ortamı ve enerji fiyatlarındaki artışın piyasaları kökten değiştirdiğini söyledi. Altında kısa vadede düşüşün devam edebileceğini belirten Atalay, ons fiyatının 4600 dolara kadar geri çekilebileceğini, ancak bunun kalıcı olmayacağını ifade etti. Atalay’a göre gram altın ise yılın ikinci yarısında 10 bin TL seviyesinin üzerine çıkabilir.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin gölgesinde petrol ve altın piyasalarına dair kritik uyarılarda bulundu. Jeopolitik risklerin alışılagelmişin dışındaki etkilerine dikkat çeken Atalay, yatırımcılar için paradigma değişiminin kapıda olduğunu vurguladı.

Katıldığı canlı yayında konuşan Atalay’a göre İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi üreticilerin arzdan çekilmesi durumunda petrol fiyatları 140 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Bu seviyenin, 2008’de görülen tarihi zirvelere yakın olduğunu belirten Atalay, böyle bir senaryonun dünya ekonomisinde resesyon riskini güçlendirebileceğini ifade etti: "Kaybedilen her gün, tedarik zincirindeki bozulma ve arz noktalarının devre dışı kalması; merkez bankalarının enflasyonla mücadelesi ve üretim maliyetleri açısından telafi edilemez artışlara yol açıyor"

4 NEDEN ALTINI DÜŞÜRDÜ Jeopolitik krizlerin altını yükselteceği yönündeki genel kabulün bu kez işlemediğini ifade eden Atalay, 28 Şubat’tan bu yana onsta yaşanan 250 dolarlık geri çekilmeyi dört ana nedene bağladı: "Her şeyden önemlisi, piyasa yorgunluğu denen bir kavram var ve biz yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra bunu yaşıyoruz. Sürekli jeopolitik riskler, gerilimler, merkez bankalarının stratejik hamleleri ve artan enflasyon karşısında azalan getiriler birçok yatırımcıyı uzun süre altında tuttu ama artık bu durum bir kanıksamaya yol açtı.

İkinci etmen merkez bankaları. Yaklaşık 2,5 yıldır merkez bankaları topraktan çıkan altının %30'unu tek başlarına alıyorlardı. Bu oran 2020'lere kadar %10 seviyesindeydi. Ocak itibarıyla bunun kesildiğini, alımların geçen yıla göre %80 düştüğünü görüyoruz. NAKDE DÖNÜŞ VAR Üçüncü olarak, dünyada nakde dönme isteğinin arttığını gözlemliyoruz. Bölge ülkelerine de sirayet eden savaş ortamında yatırımcılar, hızlı hareket edebilmek adına nakitte kalmanın daha avantajlı olduğu algısına kapıldı.

Dördüncü etmen olarak Fed'i eklemek gerekir. Artan enerji maliyetleri ve petrol fiyatları enflasyon beklentilerini artıracaktır. Piyasada mayıs ayı sonrasında hızlı bir faiz indirimi ve altın fiyatlarında coşkulu bir yükseliş beklentisi vardı. Ancak petrol fiyatının kestirilemez olması Fed tarafında faiz indirim beklentilerini, özellikle ekim ayına kadar tamamen ortadan kaldırdı. Bu da altın fiyatı için olumsuz" Atalay’a göre altın fiyatlarında kısa vadede düşüş ihtimali devam ediyor. Savaşın sona ermesi halinde ons altının 4600 dolar seviyesine kadar geri çekilebileceğini ifade eden Atalay, bunun kalıcı bir düşüş olmayacağını söyledi:

"7000 KRİTİK EŞİK" "Birçok ülke ABD dolarından kurtulup bağımsız hareket edeceği altına yönelecektir. Dolayısıyla 4600 seviyeleri beklentim dahilinde olsa da bu, yılın son satın alım fırsatı olacaktır. 2026'da merkez bankalarından daha yoğun alımlar bekliyorum. Gram altın fiyatları, talebin en zayıf olduğu dönemden geçiyor. Yurt dışına göre fiyat karşılaştırması yaparsak son birkaç ayın en dar makasından bahsedebilirim. 7000 seviyeleri psikolojik eşik olması bakımından önemli ancak düşüşün kalıcı olacağını sanmıyorum. Orta ve uzun vadede gram altın; hem dolar/TL çarpanı hem de ons altından gelecek etkilerle avantajlı görünüyor. Kuvvetle muhtemel bu yılı, özellikle ikinci yarıyla birlikte 10.000 üzerinde kapatmayı başaracaktır. Talebin durgun olduğu, Dubai'nin kapalı olması sebebiyle Türkiye'de altın arzının arttığı bu dönemin değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çatışmalı ortamın geride kalmasıyla hızlı bir toparlanma görmemiz son derece olası"

