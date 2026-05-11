Fatih Tekke'nin Türkiye Kupası planı: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı 11'i netleşiyor
Trabzonspor, Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Fatih Tekke, 13 Mayıs Çarşamba akşamı oynanacak kritik maçta görev vereceği 11'i büyük oranda belirledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'un ardından ikinci finalist Ankara’da belli olacak. Gençlerbirliği, 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Trabzonspor’u ağırlayacak. Süper Lig'de rotasyonlu kadrosuyla Beşiktaş'ı yenen bordo-mavili takımda teknik direktör Fatih Tekke, sahaya süreceği 11’i netleştirmeye başladı.
ONANA YETİŞECEK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş maçında sakatlanıp 7’nci dakikada oyundan çıkan Andre Onana, takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Kamerunlu file bekçisinin, Gençlerbirliği deplasmanında görev alması bekleniyor.
STOPER İKİLİSİ NWAIWU-SALİH
Trabzonspor’da savunmanın solunda Mustafa Eskihellaç, sağında Wagner Pina olacak. Bordo-mavililerde stoper tandeminde ise Chibuike Nwaiwu ile Salih Malkaçoğlu görev alacak.
'10 NUMARA'DA MUÇİ
Karadeniz ekibinin merkez orta sahasında Tim Jabol Folcarelli ve Christ Oulai forma giymesi bekleniyor. İki oyuncunun önünde Ernest Muçi, 10 numara pozisyonunda olacak.
Hücum hattının solunda Anthony Nwakaeme, sağında Oleksandr Zubkov'a forma vermesi beklenen Fatih Tekke, ileri uçta Paul Onuachu'yu sahaya sürecek.