Samsun’da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K. şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Tüfekle vurulan çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Sanayi Sitesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.

TÜFEKLE VURULDU

Bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K. tüfekle vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesini duyan iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 15 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Y.K.’nın yakınları derin üzüntü yaşarken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaparken, çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Y.K.’nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

