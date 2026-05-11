İhlas Haber Ajansı • Samsun
Samsun’da şüpheli ölüm! 15 yaşındaki çocuk tüfekle vuruldu
Samsun’da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K. şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Tüfekle vurulan çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K. tüfekle vurularak hayatını kaybetti.
- Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çarşamba Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.
- 15 yaşındaki çırak Y.K. tüfekle vuruldu.
- İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Yapılan kontrolde Y.K.'nin olay yerinde olduğu belirlendi.
- Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Y.K.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Sanayi Sitesi’nde korkunç bir olay meydana geldi.
TÜFEKLE VURULDU
Bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K. tüfekle vuruldu.
HAYATINI KAYBETTİ
Silah sesini duyan iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 15 yaşındaki çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Y.K.’nın yakınları derin üzüntü yaşarken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaparken, çocuğun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı. Y.K.’nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
YORUMLAR