Avrupa Birliği (AB), 2026 yılı için Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için 20 milyon avroluk ek insani yardım fonu ayırdığını duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib, Türkiye’deki mülteciler ve ev sahibi topluluklar için 20 milyon avroluk ek insani yardım fonu ayırdığını paylaştı.

Komiser Lahbib, Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere Afganistan, Irak ve İran'dan gelen yaklaşık 2,3 milyon mülteciye kapılarını açtığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"AB, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi insanlara güçlü insani yardımlarla destek vermeye devam ediyor. Mültecileri barındıran toplulukları da unutmuyoruz; bu yükü tek başlarına taşıyamazlar. 2012'den bu yana Türkiye'ye 3,5 milyar avrodan fazla insani yardım sağladık. Bu yeni 20 milyon avroluk fonla, hayat kurtaran yardımlarımızı yeniliyor ve en savunmasız kişilerin onurunu korumayı amaçlıyoruz."

BRÜKSEL’DE KRİTİK ZİRVE: SURİYE’NİN YENİDEN İNŞASI MASADA

Yardım duyurusunun yapıldığı gün Brüksel, Suriye’nin geleceği için de kritik bir foruma ev sahipliği yaptı. Avrupa Komisyonu ve Suriye Geçiş Otoriteleri tarafından düzenlenen "Suriye Ortaklığı Koordinasyon Forumu", uluslararası toplumun Suriye’nin toparlanma süreci için güçlerini birleştirmesini sağladı.

Esad rejimi altındaki yıkımın ardından ekonominin canlandırılması hedeflenen zirveye, AB Akdeniz Komiseri Dubravka Suica ve Suriye Dışişleri Bakanı eş başkanlık etti. Toplantıda, Suriye’nin sosyo-ekonomik toparlanması için Birleşmiş Milletler ve büyük finans kuruluşlarıyla eşgüdüm sağlandığı iletildi.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNDE "TEMİZ SU" VE "YOLSUZLUK" VAR

AB sadece dış yardımlarla değil, kendi iç düzenlemeleriyle de hareketli bir gün geçirdi. Bugün yürürlüğe giren yeni mevzuat ile AB genelinde suyun korunması ve su kirliliğinin azaltılması için yeni adımlar atıldı. Özellikle "sonsuza kadar kalıcı kimyasallar" olarak bilinen PFAS maddeleri ve mikroplastiklere karşı sıkı denetimler getirildi.

