ABD’de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine silahlı saldırı düzenleyen zanlı Cole Tomas Allen, ABD Başkanı Donald Trump’a suikast girişimi de dahil olmak üzere hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Geçen ay Washington’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirler Derneği yemeğinde Başkan Donald Trump’a suikast girişiminde bulunmakla suçlanan Cole Allen, federal mahkemeye çıkarıldı.

Kaliforniya’dan cephanelikle gelen 31 yaşındaki mühendis, turuncu tulumu ve kelepçeleriyle hakim karşısında suçsuz olduğunu iddia etti.

CEPHANELİKLE TREN YOLCULUĞU

Savcıların hazırladığı iddianame, tüyler ürperten detayları gün yüzüne çıkardı. Yüksek eğitimli bir öğretmen ve mühendis olan Allen’ın, Kaliforniya’daki evinden av tüfeği, tabanca ve çok sayıda bıçakla yola çıktığı, dikkat çekmemek için başkente trenle seyahat ettiği belirlendi.

Federal yetkililer, Allen’ın güvenlik kontrol noktasından silahlarla geçtikten hemen sonra yakalandığını aktardı.

GİZLİ SERVİS’TEN ANINDA MÜDAHALE

Olay gecesi silah seslerinin duyulmasıyla birlikte salonda büyük bir panik yaşanmış, Başkan Trump Gizli Servis ajanları tarafından acilen güvenli bir bölgeye nakledilmişti. Bir Gizli Servis memurunun Allen’a birkaç el ateş ettiği ancak vuramadığı, şüphelinin fiziksel bir arbedenin ardından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Allen’ın, yemeğin verildiği alt kata ve hedefine ulaşamadan yakalanması, muhtemel bir faciayı önledi.

TRUMP’A İKİ YILDA ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM

Mahkemeye elleri kelepçeli getirilen Allen, "Başkan'a suikast girişimi", "şiddet suçunda ateşli silah kullanma" ve "federal memura saldırı" dahil dört ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezası alması beklenen Allen’ın bu hamlesi, 79 yaşındaki Trump’a yönelik son iki yıldaki üçüncü suikast girişimi olarak kayıtlara geçti.

Trump, daha önce 2024 yılında Pennsylvania’daki mitingi sırasında kulağından yaralanmış, birkaç ay sonra ise Florida’daki golf sahasında benzer bir suikast hazırlığı son anda engellenmişti.

