Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre yeni haftada Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artıracak. Hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışların birçok bölgede yayılması bekleniyor. Perşembe gününden sonra ise yağışların yurt genelinde daha geniş bir alanda etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük yeni hava tahmin raporuna göre Türkiye yeni haftada yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde özellikle hafta ortasından itibaren gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artırarak yaygınlaşması bekleniyor.

Tahminlere göre haftanın ilk günlerinde yağışlı hava; Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu bölgelerde aralıklarla sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Perşembe gününden itibaren ise yağışlı sistemin güçlenerek yurt genelini etkisi altına alması ve birçok kentte sağanakların etkili olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Büyük şehirlerde ise sıcaklık değerleri şöyle öngörülüyor: İstanbul 22-25 derece, Ankara 21-23 derece, İzmir 28-30 derece, Erzurum 16-18 derece ve Trabzon 16-18 derece aralığında olacak. Antalya'da ise sıcaklıkların 26-25 derece bandında seyretmesi bekleniyor.

