Şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de yeni sezon yapılanması başladı. Sarı-lacivertliler, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Álvarez için satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda takımdan ayrılması kesinleşen deneyimli futbolcu, Eyüpspor maçında da forma giymeyecek.

Süper Lig'in 2025-2026 sezonunu şampiyon Galatasaray'ın ardında tamamlaması kesinleşen Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi kadro planlaması kapsamında ilk ayrılık netleşti. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, sarı-lacivertli takıma veda ediyor.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILMAYACAK

Dünya Kupası'nda forma giyebilmek amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu için teknik heyet ve yönetim nihai değerlendirmesini yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, kiralık sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacağını belirterek ayrılık kararını oyuncuya resmi olarak iletti.

KONYASPOR MAÇINDAN ÖNCE AÇIKLAMA YAPILDI

Konuyla ilgili resmi açıklama, dün akşam oynanan Konyaspor müsabakası öncesinde Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Zeki Murat Göle’den geldi. Göle, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Edson ile ilgili bir açıklama yaptık. Teknik ekip olarak bir karar verdik. Bunu da kendisine bildirdik." ifadelerini kullandı. Alınan bu kararın ardından tecrübeli orta saha oyuncusu, Konyaspor maçının maç kadrosuna dahil edilmedi.

BAŞAKŞEHİR KARŞILAŞMASI SON MAÇIYDI

Meksikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayı son olarak geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Başakşehir mücadelesinde giymişti. Karşılaşmanın son dakikasında oyuna dahil olan Alvarez, tribünlerdeki taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Alınan ayrılık kararının ardından, Fenerbahçe'nin sezonun son haftasında evinde konuk edeceği Eyüpspor karşılaşmasında da Alvarez'e forma verilmeyeceği ve oyuncunun sarı-lacivertli kulüpteki kariyerinin fiilen sona erdiği bildirildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon Süper Lig ve diğer kulvarlarda toplam 18 resmi maça çıkan Edson Alvarez, sahada kaldığı 1126 dakika boyunca takımına yalnızca 1 asistlik skor katkısı sağladı.

