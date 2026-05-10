“Dosyanız kesinleşti”, “Hacze geliyoruz”, “Bugün ödemezseniz polis kapınıza dayanacak”... Vatandaşları korku ve panikle hedef alan dolandırıcı çeteler, gerçek avukatların sicil numaralarını kullanıp hukuk bürosu görünümüyle milyonluk vurgun yapıyor. T.C. kimlik numarasından ev adresine kadar kritik bilgilere ulaşan şebekeler, binlerce kişiyi tehdit ederek para koparıyor. Üstelik mağdurların karşısında ulaşabilecekleri gerçek bir kurum da yok. Peki bu dijital kabus nasıl işliyor? İşte Dava/İcra SMS dolandırıcılarının en kirli yöntemleri…

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI — Türkiye genelinde on binlerce vatandaşı "icra dosyası" ve "infaz aşaması" yalanıyla hedef alan dijital dolandırıcılık şebekeleri artık psikolojik sınırları zorlayan bir tehdit haline geldi. Kendilerini 'hukuk bürosu', 'avukat' veya 'uzlaştırmacı' olarak tanıtan şüpheliler, vatandaşları telefonla arayıp baskı altına alıyor, şahıs IBAN’larına para göndermeye zorluyor.

Şikayet platformlarına yansıyan binlerce mesaj ise tehdidin boyutunu gözler önüne seriyor.

17 BİN ŞİKAYETTEN SADECE 20'Sİ ÇÖZÜLDÜ!

'Şikayet Var' verilerine göre, bu yöntemle ilgili bugüne kadar tam 17 bin 556 şikayet oluşturuldu. Ancak bu devasa rakamın yanında sadece 20 şikayetin "çözüldü" olarak işaretlenmesi, dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bunun en büyük sebebi, mağdurların karşısında gerçek bir hukuk bürosu değil, sürekli numara değiştiren, sahte isim kullanan ve dijital iz bırakmamaya çalışan organize yapılar olması.

Dolandırıcılar, güven kazanmak için gerçek avukatların isimlerini ve baro sicil numaralarını kullanıyor. Bazı vatandaşlar, arayan kişilerin WhatsApp profilinde cübbeli fotoğraflar kullandığını bile söylüyor.

"ABLA KAMYON TUTTUK, ZORLUK ÇIKARMA"

Şebekelerin en büyük silahı ise psikolojik baskı. Şikayet platformlarında yer alan mağdur ifadeleri, vatandaşların nasıl korku altına alındığını ortaya koyuyor:

"Beni arayıp 'Kamyon tuttuk, evine hacze geliyoruz' dediler. Kendisini avukat ve polis olarak tanıtan kişiler, 'Abla zorluk çıkarma, borcunu öde' diyerek lakayıt ve saygısızca konuştular. Arka plandan gülme sesleri geliyordu. E-devlet’te bir şey göremediğimi söylediğimde küfür ederek telefonu yüzüme kapattılar."

Bir başka mağdur ise “Uzlaştırma dosyanız var” mesajından sonra korkup para gönderdiğini belirterek şunları söylüyor:

“Bana bugün ödeme yapmazsam hakkımda yakalama kararı çıkacağını söylediler. Panikle 42 bin lira gönderdim. Sonra numaraya bir daha ulaşamadım.”

AİLELERİ BİLE ARIYORLAR!

Dolandırıcıların sadece mağduru değil, aile bireylerini de hedef aldığı belirtiliyor. Şikayetlerde eşlerin, anne-babaların ve kardeşlerin tek tek aranarak baskı kurulduğu görülüyor.

Bazı mağdurlar ise kanser hastası yakınlarının ve yaşlı aile üyelerinin bile tehdit telefonları nedeniyle panik atak geçirdiğini ifade ediyor.

Hat benim adıma ve kullanımı bana ait olmasına rağmen, mesaj kız kardeşim adına 'Sn. D. Ö' hitabıyla gönderilmişti. Kız kardeşim mental engelli ve aynı zamanda kanser hastasıdır. Böyle bir tehdit içerikli, infaz ve mağduriyet vurgulu mesaj, hem kardeşimin durumu hem de ailemizin psikolojisi açısından son derece yıpratıcı olmuştur.

"T.C. KİMLİK NUMARAMI NEREDEN BULDULAR?"

Vatandaşlar ise en çok "Kişisel bilgilerim ellerine nasıl geçti?" sorusunu soruyor. Kaynaklar, dolandırıcıların elinde telefon numaralarının yanı sıra T.C. kimlik numaraları, ev adresleri, anne-baba isimleri ve doğum yerleri gibi çok kritik verilerin bulunduğunu gösteriyor.

Bu kişi, sadece benim değil, kızımın ve boşandığım eşimin de kimlik bilgilerine sahip olduğunu yazdı. Kendisinde adımız, soyadımız, T. C. Kimlik numaralarımız, anne-baba adlarımız ve doğum yerlerimize kadar detaylı bilgi bulunuyor. Bu kadar özel ve gizli bilginin eline nasıl geçtiğini bilmiyorum ve bu durum beni ciddi şekilde tedirgin ediyor

DOLANDIRICILAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Şebekelerin kullandığı yöntem genellikle aynı:

Rastgele SMS gönderiliyor “Uzlaştırma”, “icra” veya “haciz” korkusu oluşturuluyor Vatandaş telefonla aranıyor Polis veya avukat rolü yapılıyor “Bugün ödeme yapmazsan işlem başlayacak” deniliyor Şahıs IBAN’ına para gönderilmesi isteniyor Para geldikten sonra numara kapatılıyor

BU MESAJLARI ALIRSANIZ DİKKAT!

Uzmanlar özellikle şu ifadelerin dolandırıcılık alarmı olabileceğinin altını çiziyor:

“Dosyanız infaz aşamasında” “Bugün son gün” “Uzlaştırma dosyanız bulunmaktadır” “Haciz ekibi adresinize çıkmıştır” “İcra işlemi başlatıldı” “Arabulucu avukat sizi arayacak”

GÜVENLİK KONTROL LİSTESİ

Eğer telefonunuza şüpheli bir SMS gelirse veya bu yönde bir arama alırsanız:

✅ Sakin kalın: “Hapis cezası” veya “bugün son gün” gibi ifadeler panik oluşturmak için kullanılıyor.

🔍 UYAP’tan kontrol edin: Tek geçerli kaynak e-Devlet içindeki UYAP Vatandaş Portalı’dır. Burada görünmeyen bir dava veya icra dosyası hukuken yok hükmündedir.

🚫 Linke tıklamayın: SMS ile gelen bağlantılar cihazınıza zararlı yazılım bulaştırabilir.

❌ Şahıs IBAN’ına ödeme yapmayın: Gerçek hukuk büroları şahsi hesaplara para talep etmez.

📵 Numarayı engelleyin: Şüpheli numaraları spam olarak işaretleyin.

🟩GERÇEK BİLGİ: Hukuk süreçleri SMS ile değil, PTT aracılığıyla gönderilen mühürlü resmi tebligat ile başlar.

"E-devlette hiçbir şey gözükmediğini söylediğimde, bana 'ödemeyi yapacaksanız biz size e-devlette yazanı göndeririz' dediler ve 50.000 TL ödeme talep ettiler. Ben de e-devlette gözükmeyen bir şeye neden ödeme yapacağımı sorup, dolandırıcı olup olmadıklarını söylediğimde karşı taraf küfür ederek telefonu kapattı."

