Belçika Kraliçesi Mathilde, başkanlığındaki heyetle Türkiye’ye "Ekonomik Misyon” ziyareti yapacak. Belçika’dan daha önce Türkiye’ye 2012 yılında bir Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş, söz konusu Misyona Kral Philippe o dönem Veliaht Prens ünvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de kendisine Prenses ünvanıyla eşlik etmişti.

Belçika Kraliçesi Mathilde, zarafeti, çok dilli yapısı ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla Avrupa kraliyet ailelerinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Belçika Kralı Philippe’in eşi olan Kraliçe Mathilde, aynı zamanda tahtın varisi Prenses Elisabeth’in annesi olarak da biliniyor.

Belçika Kraliçesi Mathilde kimdir? Kraliçe Mathilde nin hayat hikayesi

MATHİLDE KİMDİR?

Asıl adı Mathilde Marie Christine Ghislaine d’Udekem d’Acoz olan Kraliçe Mathilde, 20 Ocak 1973 tarihinde Belçika’nın Uccle kentinde dünyaya geldi. Bir yargıç baba ve kontes annenin kızı olan Mathilde, eğitimini Bastogne’de tamamladıktan sonra Brüksel’de bulunan Institut de la Vierge Fidèle’de öğrenim gördü. Daha sonra Institut Libre Marie Haps’tan konuşma terapisi alanında mezun oldu ve bir süre bu alanda çalıştı.

Mathilde ile Belçika Veliaht Prensi Philippe’in nasıl tanıştığı kamuoyuna açıklanmasa da çiftin, nişanlarını duyurmadan önce birkaç yıl birlikte olduğu belirtiliyor. Eylül 1999’da nişanlanan çift, 4 Aralık 1999’da görkemli bir törenle evlendi. Düğün, dönemin en çok konuşulan kraliyet etkinliklerinden biri olurken, Mathilde’nin gençliği ve karizması sık sık Prenses Diana ile kıyaslandı.

Fransızca konuşan Valonya ile Flamanca konuşan Flandre bölgeleri arasındaki kültürel farklılıklarla bilinen Belçika’da, Mathilde’nin hem Fransızca hem Felemenkçe bilmesinin yanı sıra İngilizce ve İtalyanca da konuşabilmesi büyük takdir topladı.

Kraliyet görevlerini kısa sürede üstlenen Mathilde, özellikle çocuk hakları ve sosyal yardım projelerine yoğunlaştı. 2000 yılında kurulan Princess Mathilde Fund aracılığıyla çocuklar ve risk altındaki gruplara destek veren projelere katkı sağladı. Birleşmiş Milletler bünyesinde de çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarında görev aldı.

Çiftin ilk çocukları olan Princess Elisabeth 25 Ekim 2001’de dünyaya geldi. Daha sonra sırasıyla Prens Gabriel, Prens Emmanuel ve Prenses Eléonore doğdu.

Belçika Kralı II. Albert’in 21 Temmuz 2013’te tahttan çekilmesinin ardından Philippe Belçika Kralı oldu. Böylece Mathilde ülke tarihindeki ilk Belçika doğumlu kraliçe unvanını aldı. Tahtın varisi olan Princess Elisabeth ise Brabant Düşesi ilan edildi.

