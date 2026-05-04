Ekonomik zorlukları fırsat bilen dolandırıcılar, "evde ek iş" vaadiyle binlerce vatandaşı ağlarına düşürmeye devam ediyor. Devlet kurumlarının logolarını kullanarak sahte siteler-sosyal medya hesapları açarak sözde "paketleme işi" sunan şebekeler, kapora ve kargo ücreti bahaneleriyle kurbanlarını soyuyor. Sadece maddi kayıpla kalmayan bu tuzak, T.C. kimlik numarası ve IBAN bilgilerinin de çalınmasıyla bir "kimlik hırsızlığı" kâbusuna dönüşüyor. "Çocuğumun rızkıydı" diyen mağdurların yaşadığı bu sistematik soygunu ve korunma yollarını mercek altına aldık.

İHSAN GÜNAY ÇAĞRICI — TürkiyeGazetesi.com.tr'de yeni bir dönem başlıyor! Her hafta farklı bir dolandırıcılık yöntemini dosyasına taşıyacağımız "Şikayet Hattı" serisi yayında. Uzman görüşleri, hukuki tavsiyeler ve gerçek mağdur hikayeleriyle, dijital tuzaklara karşı sizi korumaya geliyoruz. İlk dosyamız, son dönemin en büyük mağduriyet kaynağı olan "Evde Paketleme Dolandırıcılığı".

Günümüzde pek çok kişi, yaşadığı ekonomik güçlükleri aşabilmek için 'evde ek iş' arayışına giriyor. Ancak bu iyi niyet, kötü niyetli kişiler tarafından acımasızca kullanılıyor. Sabun, çorap, anahtarlık veya kalem paketleyerek aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler, dijital platformlarda kurulan karmaşık yöntemlerle hayatlarının şokunu yaşıyor.

SikayetVar.com verileri üzerinde yaptığımız detaylı incelemeler, bu yöntemin para hırsızlığının yanı sıra T.C. kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar uzanan geniş çaplı bir kimlik hırsızlığı operasyonuna dönüştüğünü ortaya koyuyor. İŞKUR gibi resmi kurumların logolarını kullanarak güven tesis eden şebekeler, mağdurları hem maddi zarara uğratıyor hem de "hakkınızda tazminat davası açacağız" tehditleriyle psikolojik baskı altına alıyor.

Kademeli Soygun Stratejisi: Evde Paketleme Tuzağı

SİSTEMATİK MAĞDURİYETİN RÖNTGENİ

Veriler incelendiğinde, dolandırıcılık şebekelerinin belirli markalar ve yöntemler üzerinden uzmanlaştığı görülüyor. Aşağıdaki listede yer alan firma isimleri, 'Şikayet Var' platformunda 'evde paketleme dolandırıcılığı' başlığı altında en çok ismi geçen oluşumlar olarak dikkat çekiyor (Bu liste, kullanıcıların mağduriyet iddialarına dayalı bir derlemedir ve hukuki bir suçlama niteliği taşımaz):

Hedef Kategori / Firma Mağduriyet Yöntemi Tespit Edilen Riskler One Lojistik / Sanka Paketleme Kimlik bilgileriyle kredi başvurusu. İsimsiz hesap açılışları, 60.000 TL'ye varan kredi borçları. Handmade / Handmade Türkiye Telegram/TikTok "Görev Yapma" vaadi. 84.000 TL’ye ulaşan rekor para kayıpları. Bsa Grup / Ambalajhanem Kapora, Kargo, Sigorta ve KDV sarmalı. "Dosya masrafı" ve "Cayma bedeli" adı altında sürekli para talebi. Family Paket / Kariyer Paketleme İŞKUR ve e-Devlet logolu sahte formlar. T.C. Kimlik No ve açık adres gibi hassas verilerin toplanması.

"Her şey TikTok'ta gördüğüm bir ilanla başladı. 'Evde kalem paketleyerek ayda 15 bin TL kazanın' yazıyordu. Bir anlık umutla başvurdum. Önce 'güvence bedeli' diyerek 500 TL istediler, gönderdim. Sonra 'kargo sigortası' dediler, 'sistemde hata oldu' dediler; elimdeki son kuruşu, 84 bin lirayı parça parça yatırdım. Paramı geri istediğimde ise maskeleri düştü. Beni avukatla, hacizle, 112 bin liralık cayma bedelleriyle tehdit etmeye başladılar. Geceleri uyuyamıyorum, adıma bir yerde şirket kuruldu mu, kredi mi çekildi bilmiyorum. Sadece evime bir ekmek fazla getirmek istemiştim, şimdi ise koca bir borç bataklığındayım."

KADEMELİ "SOYGUN" STRATEJİSİ

Dolandırıcılar tek seferde büyük para istemiyor, kurbanı kaptırmak için aşamalı bir yöntem izliyorlar.

Önce: "Üyelik ücreti" adı altında düşük bir tutar (Örn: 450 TL) ile kapıyı açıyorlar.

"Üyelik ücreti" adı altında düşük bir tutar (Örn: 450 TL) ile kapıyı açıyorlar. Sonra: İşi teslim etmek için "kargo sigortası" (Örn: 3.799 TL) diyerek meblağı yükseltiyorlar.

İşi teslim etmek için "kargo sigortası" (Örn: 3.799 TL) diyerek meblağı yükseltiyorlar. En sonunda: İşin teslimatını bahane ederek "vergi" veya "dosya masrafı" altında çok yüksek tutarlar (Örn: 21.000 TL) talep ediyorlar.

Dolandırıcılar, 'İşlemi iptal edin' denildiğinde, sahte evraklarla mağdurun daha fazla para ödemesini sağlıyor.

HUKUKİ TERİMLERLE KORKUTUYORLAR

Mağdur ödeme yapmayı reddettiğinde veya parası bittiğinde, dolandırıcılar "maske değiştiriyor". "Avukatımız arayacak", "hakkınızda icra takibi başlayacak", "cayma bedeli olarak X TL ödemeniz gerekiyor" gibi tehditlerle mağdurların üzerine psikolojik baskı kuruyorlar. Mağduru, dolandırıcıdan değil, "yasal süreçten" korkar hale getiriyorlar.

İptal edin dedim, 'avukata veririz 75 bin ceza ödemek zorunda olursunuz' dedi. İstemiyorum dememe rağmen ısrarla talep ettiler

"KİMLİK HIRSIZLIĞI" KÂBUSU

Para kaptırmayan mağdurlar bile güvende değil. T.C. Kimlik numarası, açık adres ve IBAN bilgilerini bir kez paylaştıktan sonra, "Adıma şirket mi kuruldu?", "Kredi mi çekildi?", "Dijital cüzdan mı açıldı?" korkusu, mağdurun üzerinden hiç kalkmıyor. Bu durum, anlık bir ekonomik kayıptan çok daha uzun süreli bir "güvenlik endişesine" dönüşüyor.

Önce 450 TL kayıt ücretiyle başladılar. Sonra işe başlamak için kargo ücreti dediler, 3.799 TL istediler. Hemen ardından 21.000 TL vergi ücreti çıkardılar. Ödeyemeyeceğimi belirttim ama 'bir gün süreniz var' diyerek tehditkar bir dille üzerimde baskı kurdular.

SÖMÜRÜLEN "İYİ NİYET"

Mağdurların profili, "ailesine ek gelir sağlama" veya "ev bütçesine katkıda bulunma" motivasyonuyla hareket eden kişilerden oluşuyor. Bu durum, okuyucunun mağdurla özdeşleşmesini (empati kurmasını) kolaylaştırıyor.

Neden bu kadar yaygın? Analizlerimize göre, enflasyonun oluşturduğu ek gelir ihtiyacı, dolandırıcıların iştahını kabartıyor. Teknolojinin sağladığı anonimlik sayesinde, Telegram ve WhatsApp üzerinden kurulan iletişimlerde sahte vergi levhaları paylaşılarak "kurumsallık" algısı veriliyor. Vatandaşın resmi kurumlara olan güveni, sahte logolarla suistimal ediliyor.

Bilişim Uzmanı Deniz Unay

"PARA İSTENİYORSA, ORADA DOLANDIRICILIK VARDIR"

Konuyu teknik ve psikolojik boyutuyla TurkiyeGazetesi.com.tr'ye değerlendiren Bilişim Uzmanı Deniz Unay, bu sistemin kurbanların iyi niyetini nasıl suistimal ettiğini şu sözlerle özetliyor:

"Aslına bakacak olursak, evde paketleme ya da el işçiliği gibi işler hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde gerçekten var. Ancak bu işler tamamen farklı bir modelle yürür. Örneğin mahalle içinde bir işletme açılır, işletme sahibi çevredeki insanlara güvene dayalı olarak paketlenecek ürünleri teslim eder. Bu süreçte herhangi bir üyelik ücreti ya da ön ödeme talep edilmez. İş tamamlandıktan sonra ödeme yapılır. Burada altını özellikle çizmek gerekir: Hangi iş modeli olursa olsun, işi yapacak kişiden herhangi bir bedel talep edilmez.

Dolandırıcılar, ek iş arayan vatandaşların yaşadığı ekonomik kırılganlığı psikolojik bir manipülasyona dönüştürüyor. Süreci bir 'ekosistem' gibi pazarlayarak önce masum bir üyelik bedeli, ardından kargo ve sigorta ücretleri talep ediyorlar. Ödeme yapmayanları ise 'hukuki işlem' tehdidiyle korkutarak baskı altına alıyorlar. Altını özellikle çizmek isterim: Hangi iş modeli olursa olsun, gerçek bir işveren, çalışacağı kişiden asla para talep etmez. Aksine; yol, yemek ve sigorta gibi giderler işveren tarafından karşılanır. Eğer bir iş görüşmesinde sizden 'başvuru ücreti', 'dosya masrafı' veya 'teminat' gibi bahanelerle para isteniyorsa, orada büyük ihtimalle bir dolandırıcılık kurgusu vardır."

İşi yapmak istemediğimi söylediğimde, karşı taraf sanki mağdur olan kendileriymiş gibi davranarak bana tazminat davası açacaklarını, 92.460 TL ceza ödeyeceğimi söyleyerek tehditkar bir tutum sergiledi

DOLANDIRICILARIN 'HUKUKİ TEHDİT'LERİNE KARŞI SAVUNMA KALKANI

Unay, vatandaşların dikkatli olması için şu kritik uyarılarda bulunuyor:

Ek gelir vaadiyle size ulaşanlara dikkat edin: Sosyal medya ve farklı platformlar üzerinden iletişime geçen kişiler, İŞKUR ve e-Devlet gibi kurumların logolarını kullanıyorsa bu bağlantılara kesinlikle tıklamayın ve iletişime geçmeyin. Bu logoların kullanımı izne tabidir ve sınırlıdır.

WhatsApp ve Telegram üzerinden yürütülen süreçlerden uzak durun: Eğer bir işin tüm süreci bu kanallar üzerinden ilerliyorsa, bağlantınızı anında kesin ve ödeme yapmadan kişileri engelleyin.

Ön ödeme talebi = dolandırıcılık: Üyelik, kargo, sigorta veya farklı adlarla sizden para isteniyorsa bu yapıya güvenmeyin.

Tehditlere boyun eğmeyin: “Hakkınızda işlem başlatılacak” gibi söylemler sizi korkutmasın. Çünkü ortada satın aldığınız bir mal ya da hizmet yok; siz bir iş vaadiyle ödeme yaptınız ve mağdur olan taraf sizsiniz.

Kişisel bilgilerinizi koruyun: Banka, kredi kartı, kimlik numarası ve adres gibi kritik bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın.

Eğer veri paylaştıysanız hızlı hareket edin: e-Devlet ve banka uygulamalarınızın şifrelerini hemen değiştirin.

Şüpheli linklere karşı önlem alın: Eğer dolandırıcılardan gelen bir linke tıkladıysanız veya bir form doldurduysanız, telefonunuzu mutlaka formatlayın. Bu işlemi bir Wi-Fi ağı üzerinden yaptıysanız modem şifrenizi de değiştirin.

Evde Paketleme Dolandırıcılığı: Kendinizi Nasıl Korursunuz?

DOLANDIRILDIĞINIZI ANLADIĞINIZ İLK 24 SAATTE NE YAPMALISINIZ?

Unay, dolandırıldığını anlayan vatandaşların kısa sürede, hızlıca şu maddeleri gerçekleştirmesinin önemini vurguluyor:

Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapın: Nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve tehdit suçlarından başvurun. Tüm dekont ve yazışmaları ekleyin. Siber Suçlarla Mücadele birimi için 112 ye veya siber@egm.gov.tr ve online ihbar formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Bankanıza hemen bildirin: “Şüpheli işlem / dolandırıcılık” kaydı açtırın, işlemin iptali için başvurun.

BTK’ya şikayet edin: Kullanılan telefon numarası, site ve dijital kanalları bildirin.

İŞKUR üzerinden bildirim yapın: Kurum adı veya logosu kullanıldıysa sahte ilanı raporlayın.

Kişisel veri ihlali başvurusu yapın: Kimlik ve IBAN paylaştıysanız KVKK kapsamında şikayet oluşturun.

Tüm delilleri saklayın: WhatsApp konuşmaları, ekran görüntüleri, IBAN bilgileri ve dekontlar kritik önemdedir.

