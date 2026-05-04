Opel, Mayıs 2026 fiyat listesini güncelledi. Ocak ayında büyük zamlar yapan marka, Şubat ayında ise bazı modellerinde indirim, bazılarında zam yaptı. İşte 2026 yılı Şubat ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…

Mayıs ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.



CORSA’DA 140 BİN TL İNDİRİM KAMPANYASI

Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Yine elektrikli Frontera’da 1.894.000 TL olan fiyat 294.000 TL’lik indirimle 1.600.000 TL’ye satılıyor.

Mokka GSE’de 320.000 TL, Grandland Elektrik’te 350.000 TL’lik indirim var.



ASTRA FİYAT LİSTESİNDE YOK

Opel sevilen modeli Astra, markanın Mayıs ayı fiyat listesinde yer almıyor.

İşte Opel’in paylaştığı Mayıs ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…

MODEL – NİSAN FİYATI – MAYIS FİYATI – FARK

Opel Corsa - 1.325.000 TL - 1.395.000 TL

Opel Mokka - 1.988.000 TL - 1.988.000 TL

Opel Grandland - 3.102.000 TL - 3.102.000 TL

Opel Frontera - 2.241.000 TL - 2.221.000 TL

2026 Mayıs Opel Corsa fiyat listesi

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 1.2 100 HP Benzin MT6 Edition 1.535.000 1.395.000 Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6 Edition 1.999.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.119.000 Corsa Elektrik 100 kW GS 2.101.000

2026 Mayıs Opel Mokka fiyat listesi

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) 1.2 136 HP Benzin MT6 Edition 1.988.000 Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6 GS 2.650.000

2026 Mayıs Opel Mokka GSE fiyat listesi

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) GSE 207 kW GSE 3.570.000 3.250.000

2026 Mayıs Opel Frontera fiyat listesi

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 2.221.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 2.342.000

2026 Mayıs Opel Frontera Elektrik fiyat listesi

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) 44 kWh Batarya GS 1.894.000 1.600.000 54 kWh Batarya - Uzun Menzil GS 2.009.000

2026 Şubat Opel Grandland fiyat listesi

Versiyon Donanım Liste fiyatı (TL) Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 Edition 3.102.000 Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6 GS 3.179.000

Haberle İlgili Daha Fazlası