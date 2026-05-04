Opel Mayıs fiyatlarını açıkladı: Astra listede yok!
Opel, Mayıs 2026 fiyat listesini güncelledi. Mayıs ayı boyunca geçerli olan Opel fiyatları…
Mayıs ayı itibariyle fiyat listesini güncelleyen markalar arasına Opel de katıldı. Marka bazı modellerinde zam bazılarında indirim yaptı.
CORSA’DA 140 BİN TL İNDİRİM KAMPANYASI
Opel Corsa’nın giriş seviyesi versiyonunda 140.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Yine elektrikli Frontera’da 1.894.000 TL olan fiyat 294.000 TL’lik indirimle 1.600.000 TL’ye satılıyor.
Mokka GSE’de 320.000 TL, Grandland Elektrik’te 350.000 TL’lik indirim var.
ASTRA FİYAT LİSTESİNDE YOK
Opel sevilen modeli Astra, markanın Mayıs ayı fiyat listesinde yer almıyor.
İşte Opel’in paylaştığı Mayıs ayı fiyat listesi ve kampanyalı fiyatlar…
MODEL – NİSAN FİYATI – MAYIS FİYATI – FARK
Opel Corsa - 1.325.000 TL - 1.395.000 TL
Opel Mokka - 1.988.000 TL - 1.988.000 TL
Opel Grandland - 3.102.000 TL - 3.102.000 TL
Opel Frontera - 2.241.000 TL - 2.221.000 TL
2026 Mayıs Opel Corsa fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|1.2 100 HP Benzin MT6
|Edition
|1.535.000
|1.395.000
|Hybrid 1.2 110 (100HP) e-DCT6
|Edition
|1.999.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|2.119.000
|Corsa Elektrik 100 kW
|GS
|2.101.000
2026 Mayıs Opel Mokka fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|1.2 136 HP Benzin MT6
|Edition
|1.988.000
|Hybrid 1.2 145 (136 HP) e-DCT6
|GS
|2.650.000
2026 Mayıs Opel Mokka GSE fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|GSE 207 kW
|GSE
|3.570.000
|3.250.000
2026 Mayıs Opel Frontera fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|Edition
|2.221.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|2.342.000
2026 Mayıs Opel Frontera Elektrik fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Kampanyalı fiyat (TL)
|44 kWh Batarya
|GS
|1.894.000
|1.600.000
|54 kWh Batarya - Uzun Menzil
|GS
|2.009.000
2026 Şubat Opel Grandland fiyat listesi
|Versiyon
|Donanım
|Liste fiyatı (TL)
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|Edition
|3.102.000
|Hybrid 1.2 145 (136HP) e-DCT6
|GS
|3.179.000