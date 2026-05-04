Hatay'da staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön'ü 1 ay önce de elektrik çarptığı ortaya çıktı. Acılı anne Serap Karagön, "Oğlum bir ay önce de 'Beni bugün elektrik çok kötü çarptı' dedi. Benim oğlum stajyer olarak çalışıyordu, orada elektrikçi değildi. Oğluma elektrik işi vermişler ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti ve bu bir cinayettir" diyerek feryat etti.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs’ta korkunç bir olay yaşandı. Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde eğitim gören 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, staj gördüğü iş yerinde elektrik akımına kapılarak can verdi.

Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmıştı! 16 yaşındaki Mahir’in ölümünde korkunç gerçek, 1 ay önce de elektrik çarpmış

DAHA ÖNCE DE ÇARPMIŞ

Kahreden ölümün acısı sürerken Mahir'in daha önce de kendini elektrik çarptığını annesine söylediği ortaya çıktı. Acılı anne Serap Karagön,"Benim oğlum Saray Pastanesinde stajyer olarak çalışıyordu, benim oğlum orada elektrikçi değildi" diyerek tepki gösterdi.

“BİR AY ÖNCE DEDİ”

Anne Karagön, şöyle feryat etti:

Oğlum bir ay önce de 'Beni bugün elektrik çok kötü çarptı' dedi. Nasıl çarptı oğlum dedim, fırından dedi. Oğlum ya kaçak vardır ya bir şey vardır dedim. Ustana söyle baktırsın dedim.

Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmıştı! 16 yaşındaki Mahir’in ölümünde korkunç gerçek, 1 ay önce de elektrik çarpmış

“EVLADIMI HAYATTAN KOPARDILAR”

“1 Mayıs'ta benim içimi yaktılar, benim yüreğimi yaktılar. Benim 16 yaşındaki evladımı hayattan kopardılar. Benim çocuğum ölürken işletme sahibi her türlü bir şekilde işletmesine devam etti. İşine devam etti, ustaları satışına devam etti. Gece boyunca satış yaptılar. Burada bütün yetkililere sesleniyorum. Bizim evlatlarımız köle değil, bizim evlatlarımız öğrenci. Benim oğlum pasta ustası olmak için gitti, pastacılık okuluna gidiyordu. Benim oğluma elektrik işi vermişler ve benim oğlum elektrik akımına kurban gitti ve bu bir cinayettir" diyerek sitem etti.

Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmıştı! 16 yaşındaki Mahir’in ölümünde korkunç gerçek, 1 ay önce de elektrik çarpmış

NE OLMUŞTU?

1 Mayıs günü İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümünde 10. sınıf öğrencisi olan 16 yaşındaki Mahir Buğra Karagön, iş yerinde çalıştığı esnada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmıştı! 16 yaşındaki Mahir’in ölümünde korkunç gerçek, 1 ay önce de elektrik çarpmış

1 KİŞİ TUTUKLANDI

16 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Mahir Buğra Karagön, Çankaya Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayla ilgili iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. isimli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Taksirle öldürme suçundan gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmıştı! 16 yaşındaki Mahir’in ölümünde korkunç gerçek, 1 ay önce de elektrik çarpmış

Haberle İlgili Daha Fazlası