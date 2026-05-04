Milli Eğitim Bakanlığı 2026 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecine ilişkin detayları duyurdu. Kadrolu öğretmenleri kapsayan atama sürecinde başvurular 4 Mayıs itibarıyla başlarken, işlemler belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. İl içi yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenler için hem başvuru şartları hem de atama tarihleri netlik kazandı.

İl içi atama için öğretmenler 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortam üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular MEBBİS ve Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet adresleri üzerinden alınacak. Adaylar başvuru sırasında görev yaptıkları il içerisindeki eğitim kurumları arasından en fazla 40 tercih yapabilecek. Tercih işlemlerinde hizmet puanı belirleyici olacak. Peki, MEB il içi atama başvuru şartları neler, atamalar ne zaman yapılacak?

İl içi atama başvuruları bugün başlıyor! Başvuru şartları neler, atamalar ne zaman yapılacak?

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İl içi atama başvurusunda bulunanlar için şartlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Başvuru yapmak isteyen adayların bulundukları eğitim kurumunda 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olması ve bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olması gerekiyor.

İL İÇİ ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 11 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Atamalar, öğretmen ihtiyacı ve tercih sıralaması dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Atama sonrası süreç de belirlenen takvime göre devam edecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran’da yapılacak.

