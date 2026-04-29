Öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları (MEBBİS alan değişikliği atama sonuçları sorgulama)
Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları açıklandı. Adaylar hem e-Devlet hem de MEBBİS üzerinden alan değişikliği atama sonuç sorgulaması yapabilecek.
Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce, öğretmenler için alan değişikliğine bağlı yer değişikliği duyurusu yapılmıştı. Öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri için ön başvurular 6-10 Nisan, tercihler 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 yılı öğretmenlerin alan değişikliği sonuçları kısa süre önce açıklandı.
Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurunun son günü esas alındı.
GÖREVDEN AYRILMA VE GÖREVE BAŞLAMA SÜRECİ
Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri, 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak.
