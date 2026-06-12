Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava saatler kala öğrenciler ve veliler sınav günü gerekli belgelerle ilgili detayları araştırıyor. 13 Haziran tarihinde gerçekleşecek sınav öncesi ''Eski kimlikle LGS'ye girilir mi? Kimlikte fotoğraf olması zorunlu mu?'' soruları gündeme getirildi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav uygulama esaslarına göre, öğrencilerin sınava kabul edilebilmesi için geçerli kimlik belgesi bulundurması gerekiyor. Sınav günü herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına adayların gerekli belgelerini önceden kontrol etmeleri önem taşıyor. Peki, eski kimlikle LGS'ye girilir mi? Kimlikte fotoğraf olması zorunlu mu?

Eski kimlikle LGSye girilir mi? Kimlikte fotoğraf olması zorunlu mu?

ESKİ KİMLİKLE LGS'YE GİRİLİR Mİ?

LGS'ye katılacak öğrenciler, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan eski nüfus cüzdanlarıyla sınava girebiliyor. Bunun yanı sıra yeni kimlik kartı ve geçerlilik süresi devam eden pasaport da sınav için kabul edilen resmi kimlik belgeleri arasında.

Kimliğini kaybeden veya yeni kimlik başvurusunda bulunan öğrenciler ise nüfus müdürlüklerinden alınan fotoğraflı, imzalı ve onaylı geçici kimlik belgesiyle sınava katılabiliyor.

Eski kimlikle LGSye girilir mi? Kimlikte fotoğraf olması zorunlu mu?

LGS'YE GİRERKEN KİMLİKTE FOTOĞRAF OLMASI ZORUNLU MU?

LGS uygulama kurallarına göre 15 yaşını doldurmamış öğrencilerin kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunlu tutulmuyor. Bu nedenle kimliğinde fotoğraf bulunmayan öğrenciler, yaş şartını taşıyorlarsa sınava giriş konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak.

Eski kimlikle LGSye girilir mi? Kimlikte fotoğraf olması zorunlu mu?

LGS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

Sınava girecek öğrencilerin kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından LGS'de kalem, silgi veya kalemtıraş dağıtımı yapılmayacak.

Öğrencilerin sınav günü en az iki adet kurşun kalem, kaliteli bir silgi ve kalemtıraşı yanlarında bulundurmaları gerekiyor.



Eski kimlikle LGSye girilir mi? Kimlikte fotoğraf olması zorunlu mu?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 LGS 13 Haziran Cumartesi günü iki ayrı oturum halinde gerçekleştirilecek. Sözel bölüm saat 09.30'da başlayacak ve öğrenciler bu bölümde 50 soruyu yanıtlayacak. İlk oturum için 75 dakika süre verilecek.

Sayısal bölüm ise saat 11.30'da başlayacak. Bu oturumda öğrenciler 40 soruyla karşılaşacak ve toplam 80 dakika süre kullanabilecek.

Öğrencilerin kimlik kontrolü ve yerleştirme işlemlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için en geç saat 09.00'da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekiyor.



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