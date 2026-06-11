2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım sürerken, öğrenciler ve veliler sınav günü uygulanacak kuralları araştırmaya devam ediyor. Sınav salonuna hangi malzemelerin götürülebileceği sorgulanırken ''LGS'de uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi?'' sorusunun cevabı da merak ediliyor.

LGS'ye geri sayım başladı. Sınav için son 2 gün kala öğrenciler sınava giderken yanlarında bulunduracakları malzemeleri detaylı bir şekilde araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav uygulama esasları, adayların sınav günü yanında bulundurması gereken materyalleri de netleştiridi. Peki LGS'de uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi?

LGSde uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi? Liselere Geçiş Sistemi sınavına geri sayım başladı

LGS'DE UÇLU KALEM YASAK MI?

LGS'de cevap kağıdının doğru şekilde değerlendirilmesi için öğrencilerin koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem kullanması gerekiyor. Bu nedenle sınavda uçlu kalem yerine klasik kurşun kalem kullanılması isteniyor.

Sınav uygulamalarında adayların yanlarında en az iki adet koyu siyah kurşun kalem bulundurmaları gerektiği belirtiliyor. Öğrencilerin optik forma yapacakları işaretlemelerin sağlıklı okunabilmesi için kalem seçimine dikkat etmeleri önemli.

LGSde uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi? Liselere Geçiş Sistemi sınavına geri sayım başladı

LGS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Merkezi sınava katılacak öğrencilere kalem, silgi veya kalemtıraş dağıtılmayacak. Bu nedenle adayların ihtiyaç duyacakları kırtasiye malzemelerini sınav günü yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Sınava girecek öğrencilerin en az iki kurşun kalem, bir silgi ve bir kalemtıraş bulundurması tavsiye ediliyor.

LGSde uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi? Liselere Geçiş Sistemi sınavına geri sayım başladı

LGS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ?

Sınava katılacak adayların fotoğraflı ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış sınav giriş belgesini yanında bulundurması zorunlu olacak. Belgenin siyah beyaz veya renkli çıktısının alınmasına ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Belge üzerindeki fotoğrafın ve kimlik bilgilerinin net şekilde görülebilir olması gerekiyor. Belgenin aynı zamanda okul tarafından mühürlenmiş ve onaylanmış olması da isteniyor.

Sınav giriş belgesiyle birlikte geçerli bir kimlik belgesinin de adayların yanında bulunması gerekiyor.

LGSde uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi? Liselere Geçiş Sistemi sınavına geri sayım başladı

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 LGS 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde uygulanacak sınava 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

LGSde uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi? Liselere Geçiş Sistemi sınavına geri sayım başladı

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

LGS kapsamındaki merkezi sınavda adaylar toplam 90 soruyu cevaplayacak. Sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. İki oturum sonunda LGS'de toplam 90 soru sorulmuş olacak.

LGSde uçlu kalem yasak mı? Kalem, silgi verilecek mi? Liselere Geçiş Sistemi sınavına geri sayım başladı

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz tarihinde erişime açılacak.

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