LGS 2026 için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler sınav tarihi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesine ilişkin detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılan 2026 LGS sınav giriş belgesiyle birlikte sınav merkezleri netleşirken, adaylar "LGS ne zaman, saat kaçta?" ve "LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?" sorularına cevap arıyor.

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için sona yaklaşıldı. 8. sınıf öğrencilerinin katılacağı sınav öncesinde gözler sınav takvimine ve giriş belgelerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgiler doğrultusunda öğrenciler, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı takvim güncellemesi sonrasında 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Daha önce 14 Haziran tarihinde uygulanması planlanan sınav, A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası programıyla çakışması nedeniyle bir gün öne çekildi.

Sınav iki oturum halinde uygulanacak. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayacak ve öğrencilere toplam 75 dakika süre verilecek. Sayısal alan oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGS ne zaman, saat kaçta? 2026 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı

2026 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

2026 LGS sınav giriş belgeleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri e-Okul sistemi üzerinden okul müdürlükleri tarafından alınarak onaylanıyor ve öğrencilere teslim ediliyor.

LGS ne zaman, saat kaçta? 2026 LGS sınav giriş belgesi alma ekranı

Öğrenciler sınava giriş yeri, bina, salon ve sıra bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Sınav günü adayların yanlarında fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları zorunlu olacak. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak.

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