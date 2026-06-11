Türkiye Gazetesi
YKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum dönemi bitti
YKS giriş belgeleri erişime açılırken ÖSYM yerleştirme sisteminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle TYT ve AYT oturumlarında adayların çoğu farklı okul ve sınıflarda sınava girecek şekilde yerleştirildi.
Özetle DinleYKS'de önemli değişiklik: Aynı sınıfta iki oturum ...
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Eğitim az önce
20-21 Haziran'da yapılacak YKS'nin giriş belgeleri erişime açılırken, ÖSYM bu yıl sınav yerleştirme algoritmasında adayların iki oturum için farklı okullarda sınava girmesini sağlayacak bir değişikliğe gitti.
- YKS giriş belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı.
- Son üç yıldır uygulanan sistemde adaylar genellikle aynı okul binalarına yerleştiriliyordu.
- Bu yıl ÖSYM, yerleştirme algoritmasında adayların iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi yönünde bir değişiklik yaptı.
- Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir aday bulunmuyor.
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MAHMUT ÖZAY- 20-21 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden erişime açıldı.
Son üç yıldır uygulanan sistemde, adaylar genel olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için aynı okul binalarına, hatta çoğunlukla aynı sınıflara yerleştiriliyordu.
Ancak bu yıl ÖSYM yerleştirme algoritmasında önemli bir değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte birçok adayın iki farklı oturum için farklı okullarda sınava girmesi kararlaştırıldı.
Yapılan bu değişiklikle, iki oturumu aynı okul binasına denk gelen adaylar olsa bile, her iki oturumda aynı sınıfta sınava girecek hiçbir adayın bulunmadığı öğrenildi.
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