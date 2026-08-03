Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sıfır Atık projesi kapsamında ağustos ayının temasını “tekstil atıkları” olarak belirledi. Ay boyunca tekstil atıklarının kaynağında azaltılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Bakanlık açıklamasında “Bu ay önceliğimiz tekstil atığı oluşumunu önlemek olsun. Kullanmadığımız kıyafetleri çöpe atmak yerine yeniden kullanarak, onararak, bağışlayarak veya geri dönüşüme kazandırarak doğal kaynaklarımızı koruyabiliriz. Yeniden kullanılan veya geri dönüştürülen her tekstil ürünü; Su kaynaklarının korunmasına, daha az enerji ve ham madde tüketimine, atık miktarının ve çevre kirliliğinin azalmasına ve tekstil ürünlerinin kullanım ömrünün uzatılmasına katkı sağlar” denildi.

BİR TİŞÖRT 2 BİN 700 LİTRE SU

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, tek bir tişörtün üretimi için yaklaşık 2 bin 700 litre su tüketiliyor. Bu miktarın bir kişinin yaklaşık 2,5 yıllık içme suyu ihtiyacına karşılık geldiğine dikkat çekildi. Tekstil sektöründe bilinçli tüketimin doğal kaynakların korunması açısından kritik önem taşıdığı vurgulanarak her yeniden kullanılan veya geri dönüştürülen tekstil ürününün su tüketimini, enerji kullanımını ve hammadde ihtiyacını azaltarak çevresel yükü hafiflettiği ifade edildi.

Bir tişört için 2.700 litre su harcanıyor! Tekstilde sıfır atık hamlesi

92 MİLYON TON ATIK

Verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 100 milyar parça giysi üretiliyor. Bunlardan yaklaşık 92 milyon ton tekstil atığı oluşuyor. Küresel elyaf üretimi de 2023 yılında 124 milyon tonun üzerine çıkarken, tekstil üretimi son 20 yılda yaklaşık iki kat arttı. Bakanlık, bu tablonun döngüsel ekonomi uygulamalarını daha da önemli hale getirdiğine işaret etti.

10 ADIMLIK YOL HARİTASI

Farkındalık kampanyasında tekstil atıklarının oluşumunu azaltmak için vatandaşlara 10 öneri sunuldu. Buna göre ihtiyaç kadar alışveriş yapılması, kıyafetlerin tamir edilmesi, kullanılmayan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, ikinci el kullanımının yaygınlaştırılması, kıyafet takası ve kiralama modellerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir üretim ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının artırılması tavsiye edildi. Amaç, tekstil ürünlerinin kullanım ömrünü uzatarak atık oluşumunu kaynağında önlemek.

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