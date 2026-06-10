Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava günler kala öğrenciler ve veliler ulaşım düzenlemelerine ilişkin detayları araştırmaya başladı. Sınava katılacak öğrenciler ''LGS günü Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?'' merak ederken EGO Genel Müdürlüğü, sınav günü uygulanacak ek ulaşım tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı.

Bu yıl LGS kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınavın tarihi de daha önce açıklanan takvimden farklı olarak yeniden düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda sınav tarihi bir gün öne çekildi. Peki, LGS günü Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

LGS günü Ankarada toplu taşıma ücretsiz mi? EGO Genel Müdürlüğünden 13 Haziran için açıklama!

LGS GÜNÜ ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, sınava girecek öğrenciler, velileri ve sınavda görev alacak öğretmenler toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşların sınav giriş belgelerini veya görev belgelerini ibraz etmeleri yeterli olacak. Uygulama kapsamında EGO otobüsleri ile raylı sistem hatlarında ücret alınmayacak.

LGS günü Ankarada toplu taşıma ücretsiz mi? EGO Genel Müdürlüğünden 13 Haziran için açıklama!

EGO'DAN LGS İÇİN EK SEFER KARARI

EGO Genel Müdürlüğü, sınav günü yaşanabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla toplu taşıma planlamasını da güçlendirdi. Yapılan hazırlık kapsamında 18 farklı otobüs hattında toplam 32 ilave servis hizmete alınacak.

Öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgeler ile sınav merkezlerine ulaşım sağlayan güzergahlarda ek seferler düzenlenecek. LGS sabahı oluşabilecek yolcu yoğunluğunun azaltılması planlanıyor.

LGS günü Ankarada toplu taşıma ücretsiz mi? EGO Genel Müdürlüğünden 13 Haziran için açıklama!

Oran, Ulus, Kızılay, Sincan, Eryaman, Etimesgut, Pursaklar, Karapürçek, Dikimevi ve Yenikent gibi birçok bölgeyi kapsayan ilave servisler sınav saatlerine göre planlandı. EGO yetkilileri, adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezlerine hareket etmeden önce güncel sefer bilgilerini kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

LGS günü Ankarada toplu taşıma ücretsiz mi? EGO Genel Müdürlüğünden 13 Haziran için açıklama!

LGS NE ZAMAN, TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkezi sınavın ilk olarak 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Aynı gün A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek olması nedeniyle yeni bir karar alındı.

Bakanlık karşılaşmanın ardından oluşabilecek kutlamalar, trafik yoğunluğu ve çevresel gürültünün öğrencilerin sınav performansını olumsuz etkileyebileceğini değerlendirdi. Bu nedenle sınavın daha uygun koşullarda yapılabilmesi amacıyla LGS tarihi 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe alındı.



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