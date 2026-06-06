Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için geri sayım başladı. Bu yıl 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınava Türkiye ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak. Öğrenciler ise sınava az bir zaman kala ''LGS'de kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi, renkli olmak zorunda mı?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

2026 LGS sınavına geri sayım başladı! Sınav öncesinde öğrenciler ve veliler, sınav günü yanlarında bulundurulması gereken belgeler ile kırtasiye malzemeleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, LGS'de kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi, renkli olmak zorunda mı?

LGSde kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? 2026 LGS geri sayımı başladı!

LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

LGS'de kalem silgi verilmiyor. Öğrencilerin sınav günü kullanacakları kırtasiye malzemelerini yanlarında getirmeleri gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının daha önce yayımladığı 2026 Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu esaslarında, adayların en az iki adet koyu siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve yumuşak silgi bulundurmaları gerektiği belirtildi.

LGSde kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? 2026 LGS geri sayımı başladı!

LGS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLABİLİR Mİ, RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

LGS'ye girecek öğrencilerin fotoğraflı ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış siyah beyaz ya da renkli sınav giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda sınav giriş belgesinin mutlaka renkli çıktısının alınması gerektiğine ilişkin bir zorunluluk duyurulmadı.

LGSde kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? 2026 LGS geri sayımı başladı!

Belge üzerindeki fotoğrafın ve bilgilerin net şekilde görülebilmesi şartıyla siyah beyaz çıktı da kullanılabiliyor. Öğrencilerin okul tarafından mühürlenmiş ve onaylanmış belgeyi sınav günü yanlarında getirmeleri gerekiyor. Aynı zamanda geçerli kimlik belgesinin de sınav günü mutlaka bulundurulması gerekiyor.

LGSde kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? 2026 LGS geri sayımı başladı!



2026 LGS'YE KAÇ GÜN KALDI?

Bugün 6 Haziran 2026 Cumartesi'den itibaren LGS sınavına 7 gün kaldı. LGS önümüzdeki hafta Cumartesi günü 13 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

LGSde kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? 2026 LGS geri sayımı başladı!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.

Tercih işlemleri 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

LGSde kalem silgi veriliyor mu, giriş belgesi siyah beyaz olabilir mi? 2026 LGS geri sayımı başladı!

LGS'DE KAÇ SORU VAR, KAÇ DAKİKA SÜRE VERİLİYOR?

LGS iki ayrı oturum şeklinde uygulanacak. Sözel bölümden oluşan ilk oturum saat 09.30'da başlayacak. İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Öğrencilere ilk oturum için 75 dakika süre tanınacak.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturum ise sayısal bölümden oluşacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorularak adaylara 80 dakika süre verilecek.

Öğrenciler sınav boyunca toplam 90 soruyu cevaplayacak.

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