Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, millî maç programıyla çakışması nedeniyle 14 Haziran yerine 13 Haziran Cumartesi günü yapılacağı açıklanmıştı. Sınav takvimindeki değişikliğin ardından 12 Haziran için de tatil kararı alınırken, öğrenciler ve veliler "12 Haziran neden tatil ilan edildi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

4 Haziran’da yapılacağı açıklanan LGS (Liselere Geçiş Sistemi), millî maçla çakıştığı için 13 Haziran Cumartesi gününe alınmıştı.

Sınavın gerçekleştirileceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanabilmesi amacıyla, 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verilmişti.

Bu tarihte öğretmenlerin ise 1 gün süreyle idari izinli sayılması kararlaştırılmıştı.

LGS öncesi tatil kararı çıktı! 12 Haziran neden tatil edildi? MEBden açıklama

MEB'İN 12 HAZİRAN'A YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanlığı nisan ayının ilk günlerinde yaptığı açıklamada;

"Bakanlığımızca daha önce paylaşılan sınav takvimi doğrultusunda, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek “Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav”ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu.

Açıklanan 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Millî Futbol Takımımızın Avustralya millî takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00’de oynayacağı müsabaka sonrasında ülke genelindeki muhtemel kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların öğrencilerimizin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceği değerlendirilmiştir.

Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezî sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır.

Merkezî sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30’da başlayacaktır.

Diğer yandan öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.



Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.

