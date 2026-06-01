İstanbul Modern Sinema, 10–24 Haziran’da ziyaretçileri VR deneyimi “Gölgezaman” ile buluşturuyor. Deniz Tortum ve Sister Sylvester imzalı yapım, iklim krizi, hafıza ve varoluşu sanal gerçeklik üzerinden sorguluyor. Program kapsamında söyleşi ve “Our Ark” gösterimi de yer alıyor.

MURAT ÖZTEKİN- İstanbul Modern Sinema, 10-24 Haziran tarihleri arasında müzenin sinema fuayesinde ziyaretçileri bir VR (sanal gerçeklik) tecrübesiyle buluşturacak.

Deniz Tortum ve Sister Sylvester’ın birlikte yazıp yönettikleri VR projesi “Gölgezaman”, Türkiye prömiyerini İstanbul Modern’de yapacak. Proje, zamansal ve duygusal çelişkileri VR ve simülasyon teorisi üzerinden keşfe çıkıyor.

Sanal dünyada var olmak; iki bedene, dört ele ve iki kalbe sahip olmak, aynı anda iki ayrı dünyada yaşamak anlamına geliyor. İzleyici, bu çift katmanlı dünyanın gizemli rehberi Alma ile birlikte iklim krizi, yas, hafıza ve sanal olanın bir kaçış mı yoksa yeni bir varoluş biçimi mi olduğu üzerine düşünürken, sanal alanı da aynı anda iki yerde ve iki zamanda var olmayı öğrenebileceğimiz bir tecrübe alanı olarak keşfediyor.

“Gölgezaman”a paralel olarak 11 Haziran Perşembe günü yönetmen Tortum, araştırmacı Nurten Bayraktar, akademisyen Reşat Fuat Çam ve küratör Karen Cirillo’nun VR teknolojisini ve bu kavramı farklı açılardan ele alacağı bir söyleşi düzenlenecek. Program çerevesinde kısa deneme filmi “Our Ark” (2021) da 11 ve 18 Haziran’da İstanbul Modern Sinema’da gösterilecek.

