İsrail karşıtlığı ve Hitler’i öven mesajları sebebiyle Avrupa konserleri iptal edilen ABD’li şarkıcı İstanbul’u salladı. Olimpiyat Stadı’ndaki konseri 118 bin kişi izledi. Bu rakam, dünyanın en yüksek katılımlı stadyum konseri olarak tarihe geçti.

MURAT ÖZTEKİN- Bir tarafta dünyaca meşhur İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, diğer yanda popüler rap sanatçısı Kanye West… Her iki isim de önceki gece İstanbul’un stadyumlarında verdikleri konserlerle seyirciyle buluştu.

Andrea Bocelli, “Romanza” albümünün 30. yılına has hazırlanan dünya turnesi çerçevesinde Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen konserde “Vivere”, “Vivo per Lei” ve “Caruso” gibi eserlerin yanı sıra “Romanza” albümünden seçilen parçaların merkezde olduğu özel repertuvarı seslendirdi.

West rekor kırdı, Bocelli nostalji yaşattı: Dünyaca ünlü sanatçılardan stat konserleri

KONSERLERİ İPTAL EDİLEN WEST COŞTU

West ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştirilen konserle İstanbul’da ilk defa müzikseverlerle buluştu. West, 118 bin kişinin önünde sahne alarak en yüksek katılımlı stadyum konserini gerçekleştirdi.

Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Ancak Kanye West’in temmuz ayında Avrupa’da yapılacağı duyurulan konserleri, daha evvel Hitler ve Nazileri öven sözleri sebebiyle iptal ediliyor. Sanatçının Fransa, Polonya ve İngiltere’den sonra İtalya’daki konseri de iptal edildi.

