İstanbul, iki dev dünya yıldızının performanslarıyla müzik şölenine sahne oldu. Beşiktaş Stadyumu'nda Andrea Bocelli klasik müzik rüzgârı estirirken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nu dolduran 118 bin kişi dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in ilk Türkiye konseriyle coştu.

İstanbul, müzik dünyasının en büyük efsanelerini aynı dönemde ağırlayarak tarihi günlerinden birini yaşadı. Dünyaca ünlü İtalyan tenor Andrea Bocelli ve küresel rap ikonlarından Kanye West, şehrin dev stadyumlarında verdikleri kapalı gişe konserlerle yüz binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

BOCELLİ VE KENAN DOĞULU AYNI SAHNEDE

Dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, "Romanza" albümünün 30. yılına özel hazırlanan dünya turnesi kapsamında Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne aldı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sanatçı; "Vivere", "Vivo per Lei" ve "Caruso" gibi unutulmaz eserlerin yanı sıra kariyerinin en önemli albümünden seçilen özel bir repertuvarı seslendirdi.

Ünlüler akın etti, stadyumlar doldu taştı: Andrea Bocelli ve Kanye West İstanbul'u salladı!

Konserin en büyük sürprizlerinden biri ise Kenan Doğulu oldu. Özel konuk olarak sahneye çıkan Doğulu, Bocelli ile birlikte "Il Mare Calmo Della Sera" şarkısını seslendirdi.

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Doğulu, Bocelli'nin kendisi için bir idol olduğunu belirterek, "Kendisi harika bir şarkıcı, muazzam bir insan. Onunla bugün şarkı söylüyor olmak benim için büyük bir anlam taşıyor. Hem büyük bir gurur hem de kariyerim için (bu konserin) önemli bir sayfa olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Orkestra şefi Marcello Rota yönetimindeki konseri, sanat, spor ve siyaset dünyasından çok sayıda ünlü ismin yanı sıra Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da izledi.

KANYE WEST İLK KEZ İSTANBUL'DA

Kentin bir diğer ucunda ise rap müziğin dâhisi Kanye West, kariyerinde ilk kez İstanbul'da hayranlarıyla buluştu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilen dev organizasyon için Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa ve Orta Doğu dahil birçok ülkeden binlerce turist İstanbul'a akın etti. Yaklaşık 118 bin dinleyicinin katılımıyla stadyum saatler öncesinden tamamen doldu.

Sahneye "Father" şarkısıyla adım atan West, yaklaşık 2 saat boyunca stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahnede aralıksız performans sergiledi.

"Stronger", "Power", "Runaway" ve "Heartless" gibi hitlerini seslendiren sanatçıya, Los Angeles SoFi Stadium tasarımlarından ilham alan yüksek çözünürlüklü projeksiyon ve yoğun ışık gösterileri eşlik etti.

Sanatçının resmi YouTube hesabından da canlı yayınlanan ve milyonlara ulaşan konseri Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Afra Saraçoğlu ve Hazar Ergüçlü gibi çok sayıda ünlü isim tribünden takip etti.

İstanbul, hem klasik müziğin hem de modern rap dünyasının zirvesine ev sahipliği yaparak küresel kültür sanat haritasındaki yerini bir kez daha perçinlemiş oldu.

