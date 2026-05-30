UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde futbolseverlerin gündeminde şampiyonun kazanacağı ödül yer alıyor. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında başarı elde eden kulüpler, sezon boyunca milyonlarca euroluk ödül havuzundan pay alırken, final maçı öncesi dağıtılacak gelir miktarı da merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaç milyon euro kazanacak? İşte, 2026 UEFA para ödülleri...

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun son perdesi oynanmaya hazırlanıyor. Final karşılaşması öncesinde gözler bir yandan sahadaki mücadeleye çevrilirken, diğer yandan şampiyon olacak takımın elde edeceği para ödülü araştırılıyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU KAÇ MİLYON EURO KAZANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan takım, final aşamasına kadar elde ettiği gelirlerin yanı sıra kupayı kazanması halinde ekstra ödül almaya hak kazanıyor. 2025-26 sezonunda uygulanan ödül sistemine göre final oynayan kulüpler önemli bir gelir elde ederken, kupayı kaldıran takıma ilave ödeme yapılacak.

UEFA'nın açıkladığı gelir dağılımına göre finale yükselen takım 18,5 milyon euro ödül elde ediyor. Kupayı kazanan ekip ise buna ek olarak 6,5 milyon euro daha kazanıyor. Böylece yalnızca final ve şampiyonluk bonusu üzerinden elde edilen gelir 25 milyon euroya ulaşıyor. Ancak sezon boyunca lig aşaması, galibiyet primleri, sıralama payları ve eleme turları gelirleri de eklendiğinde toplam kazanç çok daha yüksek seviyelere çıkabiliyor. Şampiyon olan kulüp ayrıca UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası organizasyonlarına katılım hakkı elde ederek ek gelir fırsatları da yakalıyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaç milyon euro kazanacak? UEFA para ödülü 2026

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PARA ÖDÜLLERİ 2026

UEFA'nın 2024-25 sezonu itibariyle yeni formatı kapsamında uyguladığı gelir dağılımında kulüpler, organizasyonun her aşamasında ayrı ayrı ödeme alıyor. Lig aşamasına katılma hakkı kazanan her takım doğrudan önemli bir gelir elde ederken, alınan her galibiyet ve beraberlik de kulüplerin kasasına ek para girmesini sağlıyor.

Lig aşamasına katılım: 18,62 milyon euro

Lig aşamasında galibiyet: 2,1 milyon euro

Lig aşamasında beraberlik: 700 bin euro

Son 16 play-off turu: 1 milyon euro

Son 16 turu: 11 milyon euro

Çeyrek final: 12,5 milyon euro

Yarı final: 15 milyon euro

Finalist: 18,5 milyon euro

Şampiyonluk bonusu: 6,5 milyon euro

Bunun yanı sıra kulüpler, lig aşamasındaki sıralamalarına göre ek performans gelirleri de elde ediyor.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu kaç milyon euro kazanacak? UEFA para ödülü 2026

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİSTİ KAÇ MİLYON EURO ALIYOR?

Finale yükselen takım UEFA tarafından 18,5 milyon euro ödüllendiriliyor. Şampiyon olan kulüp ise bu miktarın üzerine 6,5 milyon euro ek gelir elde ediyor.

İLGİLİ HABERLER HABERLER Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

Haberle İlgili Daha Fazlası