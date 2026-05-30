Bayram dönüşü TEM Otoyolu'nda yaşanan tartışma korku dolu anlara sahne oldu. İddiaya göre bir cip sürücüsü, önünü kestiği araçtaki sürücünün boğazını sıktı, araya giren kadın ise arbede sırasında yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayram tatili dönüşünde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yaşanan bir trafik tartışması, şiddet olayına dönüştü. İddiaya göre Kastamonu’dan Kocaeli’ye gitmekte olan ailenin bulunduğu otomobil, seyir halindeyken bir cip sürücüsünün tehlikeli manevrasıyla karşı karşıya kaldı.

İddiaya göre cip sürücüsü, otomobilin önüne kırarak aracı durmaya zorladı. Otoyol üzerinde duran araçların sürücüleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Yol kesen öfkeli sürücü, diğer araçtaki kişilere bağırarak tepki gösterdi.

SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINI SIKTI, KADINA MÜDAHALE ETTİ

Kısa süre sonra yeniden hareket etmek isteyen ailenin bulunduğu otomobile yönelen şahıs, kapıyı açarak sürücüye fiziksel müdahalede bulundu. Yaşanan arbede sırasında sürücünün boğazını sıktığı öne sürülen saldırgana, araçta bulunan kadın müdahale etmeye çalıştı.

Eşini korumak için araya giren kadın, yaşanan itiş kakış sırasında yaralandı. Saldırganın yanındaki kişilerin araya girmesiyle gerginlik daha fazla büyümeden sona erdi.

Bayram dönüşü maganda terörü! Ailenin önünü kesip boğazına sarıldı

OLAYLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar ise araçta bulunan kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışma ve yaşanan arbede anları yer aldı.

Olayın ardından aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek saldırgan sürücüden şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası