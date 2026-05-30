İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen kazada yaralanan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'ün kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı kadrosunda görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün, Ankara-Niğde Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Olayın ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ergün için yoğun tedavi süreci başlatılmıştı.

Acı haberi İçişleri Bakanı duyurdu: Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün şehit oldu

ACI HABERİ BAKAN ÇİFTÇİ DUYURDU

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün’ün, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.



ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Ankara Otoyol Jandarma Komutanlığında görevli Otoyol Tim Komutanı olan şehit Astsubay Üstçavuş Ergün, daha önce İHA muhabirlerinin gerçekleştirdiği ve Jandarma Otoyol Timleri’nin karayollarındaki hizmetlerini konu alan özel haberde yer alarak bilgilendirmelerde bulunmuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası