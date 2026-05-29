Trafik kazasında yaralanan polis memuru şehit oldu
Tuzla’da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.
Tuzla'da 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Aydın Üyenarık, kafatasında kırık ve beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Tuzla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Şehit polis memuru Üyenarık için bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde tören düzenlenecek.
Törenin ardından şehidin naaşı, defnedilmek üzere memleketine götürülecek.
BAKAÇ ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da şehit olan polis memuru Aydın Üyenarık için taziye mesajı yayımladı.
Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, İstanbul'un Tuzla ilçesinde 11 Kasım 2025'te görevli bulunduğu polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan Üyenarık'ın bugün tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu belirtti.
Bakan Çiftçi, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.