Galatasaray ile sözleşmesi sona eren forvet oyuncusu Mauro Icardi için Süper Lig'e yeni yükselen takımdan hamle geldi. Amedspor'un Icardi'ye teklif yaptığı belirtilirken, Diyarbakır ekibinin yıldız oyuncayı sunduğu ücret dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un Galatasaray'la sözleşmesi biten Mauro Icardi'yi transfer etmek için harekete geçtiği öne sürüldü.

Diyarbakır temsilcisinin, haziran ayı sonunda serbest oyuncu konumuna geçecek olan Arjantinli yıldıza teklif ettiği maaş dikkat çekti.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Amedspor'un Mauro Icardi’ye menajeri aracılığıyla sunduğu teklife Arjantinli yıldız olumsuz cevap vererek kabul etmedi.

Süper Lig ekibinden Icardi'ye teklif! Amedspor, 7 milyon euroyu gözden çıkardı

AMEDSPOR'DEN DEV TEKLİF

Süper Lig'in yeni ekibinin Icardi'ye yıllık 7 milyon euro teklif ettiği ifade edildi.

Sabuncuoğlu, "Israrla yalanlandı ama ben gözümle gördüğüme inanırım. Amedspor, Icardi'ye yıllık 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Icardi şu an için düşünmüyor" dedi.

GALATASARAY YENİ SÖZLEŞME SUNACAK MI?

Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi için yıllık 4 ila 5 milyon euro bandında maaş ve 1+1 yıllık sözleşme düşündüğü iddia edilmişti.

Oyuncu tarafının ise yaklaşık 7 milyon euro seviyesinde bir maaş beklentisinin olduğu ifade edilmişti.

Konuya ilişkin konuşan Sabuncuoğlu, "Mauro Icardi'ye yeni sözleşme teklif eden Galatasaray henüz geri dönüş alamadı. Icardi şartların iyileştirilmesini istiyor. Galatasaray ise teklifinde ciddi bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Dursun Bey, fikir değişikliğinde bulunsa zaten Icardi gider. Okan Buruk'un Icardi'nın kalmasını çok da istediğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

GEÇEN SEZON 19 GOLE KATKI SAĞLADI

2025/2026 sezonunda Galatasaray formasını 47 resmi maçta giyen Icardi, 16 kez rakip fileleri sarsarken 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

