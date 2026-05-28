ABD’de Başkan Donald Trump’ın fotoğrafının yer aldığı 250 dolarlık yeni banknot basılması için girişimlerde bulunulduğu iddia edildi. Ancak mevcut yasalar, yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin görsellerinin banknotlarda kullanılmasına izin veriyor.

Amerikan basını, Başkan Donald Trump’ın fotoğrafının bulunduğu 250 dolarlık yeni banknotların basılması için bazı üst düzey isimlerin ilgili kurumlara baskı yaptığını öne sürdü.

Washington Post’un ismi açıklanmayan ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump’ın Hazine Bakanlığına atadığı Müsteşar Brandon Beach ile Kıdemli Danışman Mike Brown’ın, Baskı ve Gravür Bürosu üzerinde düzenli girişimlerde bulunduğu belirtildi.

TASARIM YETKİLİLERE SUNULDU

İddiaya göre söz konusu isimler, üzerinde Trump’ın fotoğrafının bulunduğu 250 dolarlık banknot tasarımlarını kurum yetkililerine sundu. Taslaklardan birinde Trump’ın yüzünün banknotun merkezinde yer aldığı ve altında Başkan ile Hazine Bakanı Scott Bessent’in imzalarının bulunduğu ifade edildi.

Ancak büro yetkililerinin, mevcut ABD yasalarına göre yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerin görsellerinin banknotlarda kullanılabileceğini hatırlatarak projeye mesafeli yaklaştığı aktarıldı. Uzmanlar, Trump’ın hayatta olması nedeniyle böyle bir düzenlemenin ciddi hukuki tartışmaları beraberinde getireceğini belirtiyor.

Haberde ayrıca tasarımı hazırlayan İngiliz ressam Iain Alexander’ın, çalışmanın Trump tarafından onaylandığını söylediği aktarıldı. Alexander, Trump’ın Amerikan bayrağının renkleri ile ülkenin kuruluşunun 250. yılına özel bazı detayların tasarıma eklenmesini istediğini ifade etti.

Öte yandan Trump’ın 250 dolarlık banknotta yer almasını sağlayacak yasa tasarısının geçen yıl Kongre’ye sunulduğu ancak tartışmalar sonrası rafa kaldırıldığı öğrenildi.

Tasarı hayata geçirilirse, ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin fotoğrafı resmi dolar banknotunda yer almış olacak.

