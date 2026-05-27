Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü
Edirne'de asırlardır Kurban Bayramı'nda sürdürülen gelenek bu bayramda da tekrarlandı. Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, kesilen kurbanlardan toplanan etler kazanlarda pişirilerek köydeki tüm evlere dağıtıldı. Geleneğin sürdüğü köyde kurban eti girmeyen tek bir ev kalmadı.
- Kurban etlerinin bir kısmı köy camisinde kurulan aşevine teslim edildi.
- Etler, gençler ve gönüllüler tarafından büyük kazanlarda meşe odununda yaklaşık 4 saat pişirildi.
- Pişen etler, camiden yapılan anons ve yapılan bereket duasının ardından köylülere eşit şekilde dağıtıldı.
- Köy muhtarı, köyün kuruluşundan beri süren bu geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.
Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, her Kurban Bayramı'nda sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti. Köy halkı, kestikleri kurbanlardan ayırdıkları etleri ortak kazanlarda pişirerek tüm köylüye dağıttı.
Kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda özenle pişirildi. Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Köyümüzde kurban eti girmemiş ev kalmıyor" dedi.
MEŞE ODUNUNDA 4 SAAT PİŞİYOR
Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler, camiden yapılan anonsun ardından köylüye dağıtıldı. Ellerine kaplarını alan vatandaşlar camiye gelerek sıraya girdi.
DUALARLA DAĞITILIYOR
İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler, bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan gelenek, bu yıl da Akardere köyünde bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.