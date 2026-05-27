Edirne'de asırlardır Kurban Bayramı'nda sürdürülen gelenek bu bayramda da tekrarlandı. Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, kesilen kurbanlardan toplanan etler kazanlarda pişirilerek köydeki tüm evlere dağıtıldı. Geleneğin sürdüğü köyde kurban eti girmeyen tek bir ev kalmadı.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Akardere köyünde, her Kurban Bayramı'nda sürdürülen gelenek bu yıl da devam etti. Köy halkı, kestikleri kurbanlardan ayırdıkları etleri ortak kazanlarda pişirerek tüm köylüye dağıttı.

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

Kurban kesen vatandaşlar, etlerin bir kısmını köy camisinde kurulan aşevine teslim etti. Gençlerin ve gönüllülerin hazırladığı etler büyük kazanlarda özenle pişirildi. Akardere Köyü Muhtarı Aydın Yiğitoğlu, köyün kuruluşundan bu yana süren geleneği yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Köyümüzde kurban eti girmemiş ev kalmıyor" dedi.

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

MEŞE ODUNUNDA 4 SAAT PİŞİYOR

Meşe odununda yaklaşık 4 saat boyunca pişirilen etler, camiden yapılan anonsun ardından köylüye dağıtıldı. Ellerine kaplarını alan vatandaşlar camiye gelerek sıraya girdi.

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

DUALARLA DAĞITILIYOR

İmamın yaptığı bereket duasının ardından etler herkese eşit şekilde dağıtıldı. Köylüler, bayram sofralarında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden biri olan gelenek, bu yıl da Akardere köyünde bayramın manevi atmosferini güçlendirdi.

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

Bu köyde et girmeyen ev yok! Asırlık gelenek bu bayramda da sürdü

Haberle İlgili Daha Fazlası