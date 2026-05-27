Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma takvimi yer aldı. Bayram süresince hisse senedi işlemleri yapacak olan yatırımcılar, “Borsa bugün açık mı?” ve “Borsa ne zaman açılacak?” sorularına cevap aramaya başladı.

2026 yılı Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle Borsa İstanbul’un resmi tatil uygulaması da netleşti. Açıklanan takvime göre Borsa İstanbul, bayram boyunca işlemlere kapalı olacak. Peki, borsa ne zaman açılacak?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Borsa İstanbul’da işlemler yeniden başlayacak. Açıklanan takvime göre piyasalarda normal işlem düzeni 1 Haziran 2026 Pazartesi günü devam edecek.

Yatırımcılar, bayram tatili sonrasında haftanın ilk işlem gününde yeniden alım-satım yapabilecek.

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince işlem gerçekleştirmeyecek. Resmi takvime göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününden itibaren piyasalar kapalı olacak.

Bayram nedeniyle 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa işlemleri yapılamayacak.

BORSA İSTANBUL 2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Tarih Resmi Tatil Durum 1 Ocak 2026, Perşembe Yeni Yıl Tatili Kapalı 19 Mart 2026, Perşembe Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar Ramazan Bayramı Kapalı 23 Nisan 2026, Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı 1 Mayıs 2026, Cuma Emek ve Dayanışma Günü Kapalı 19 Mayıs 2026, Salı Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı 26 Mayıs 2026, Salı Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi Kurban Bayramı Kapalı 15 Temmuz 2026, Çarşamba Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı 30 Ağustos 2026, Pazar Zafer Bayramı Kapalı 28 Ekim 2026, Çarşamba Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadar 29 Ekim 2026, Perşembe Cumhuriyet Bayramı Kapalı

