Borsa ne zaman açılacak? Borsa İstanbul tatil takvimi 2026
Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte yatırımcıların gündeminde Borsa İstanbul’un çalışma takvimi yer aldı. Bayram süresince hisse senedi işlemleri yapacak olan yatırımcılar, “Borsa bugün açık mı?” ve “Borsa ne zaman açılacak?” sorularına cevap aramaya başladı.
2026 yılı Kurban Bayramı’nın hafta içine denk gelmesi nedeniyle Borsa İstanbul’un resmi tatil uygulaması da netleşti. Açıklanan takvime göre Borsa İstanbul, bayram boyunca işlemlere kapalı olacak. Peki, borsa ne zaman açılacak?
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurban Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından Borsa İstanbul’da işlemler yeniden başlayacak. Açıklanan takvime göre piyasalarda normal işlem düzeni 1 Haziran 2026 Pazartesi günü devam edecek.
Yatırımcılar, bayram tatili sonrasında haftanın ilk işlem gününde yeniden alım-satım yapabilecek.
BORSA İSTANBUL BAYRAMDA AÇIK MI, KAPALI MI?
Borsa İstanbul, Kurban Bayramı süresince işlem gerçekleştirmeyecek. Resmi takvime göre 27 Mayıs 2026 Çarşamba gününden itibaren piyasalar kapalı olacak.
Bayram nedeniyle 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde Borsa İstanbul’da hisse senedi, vadeli işlem ve diğer piyasa işlemleri yapılamayacak.
BORSA İSTANBUL 2026 RESMİ TATİL TAKVİMİ
|Tarih
|Resmi Tatil
|Durum
|1 Ocak 2026, Perşembe
|Yeni Yıl Tatili
|Kapalı
|19 Mart 2026, Perşembe
|Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|20-21-22 Mart 2026, Cuma-Cumartesi-Pazar
|Ramazan Bayramı
|Kapalı
|23 Nisan 2026, Perşembe
|Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
|Kapalı
|1 Mayıs 2026, Cuma
|Emek ve Dayanışma Günü
|Kapalı
|19 Mayıs 2026, Salı
|Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
|Kapalı
|26 Mayıs 2026, Salı
|Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|27-28-29-30 Mayıs 2026, Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi
|Kurban Bayramı
|Kapalı
|15 Temmuz 2026, Çarşamba
|Demokrasi ve Milli Birlik Günü
|Kapalı
|30 Ağustos 2026, Pazar
|Zafer Bayramı
|Kapalı
|28 Ekim 2026, Çarşamba
|Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
|Saat 13:00'e kadar
|29 Ekim 2026, Perşembe
|Cumhuriyet Bayramı
|Kapalı