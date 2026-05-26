Kurban Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul’un çalışma takviminde değişikliğe gidildi. Bayram öncesinde işlem yapacak yatırımcılar, "Borsa bugün açık mı?", "Borsa İstanbul saat kaça kadar işlem yapacak?" ve "Takas işlemleri ne zaman gerçekleşecek?"sorularına cevap arıyor.

Borsa İstanbul’da 26 Mayıs Salı günü yarım gün seans uygulanacak. Bayram tatili nedeniyle 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe ve 29 Mayıs Cuma günlerinde ise piyasalar kapalı olacak ve seans düzenlenmeyecek.

TAKAS TARİHLERİ GÜNCELLENDİ

Pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin takas tarihleri de değişti. Buna göre, bugünkü işlemlerin takası 1 Haziran Pazartesi günü yapılacak. Pazartesi ve salı günü gerçekleştirilecek işlemlerin takası ise 2 Haziran Salı günü tamamlanacak.



Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) da bayram takvimi kapsamında değişiklik uygulanacak. Endeks ve pay vadeli kontratlarda 26 Mayıs tarihinde fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

Ayrıca 27, 28, 29 ve 30 Mayıs tarihlerinde takas ve fiziki teslim işlemleri yapılmayacak. 25 Mayıs 2026 vadeli işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslim işlemlerinin ise 2 Haziran Salı günü gerçekleştirileceği açıklandı.

