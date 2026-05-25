Çin'in Kızılsu Kırgız Özerk İli'nden iki genç Kırgız atlarıyla 20 günlük yolculuğun ardından Kırgızistan'a ulaştı. Tarihi İpek Yolu'nu takip eden kızlar geleneksel kültürü yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

Çin'den atlarla yola çıktılar! İki Kırgız kadın, hedeflerine 20 günde vardılar

BÜYÜK COŞKU İLE KARŞILANDILAR

Kırgızlar, at sırtında 20 gün süren yolculuklarının ardından Kırgızistan sınırında sınır muhafızları ile vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Kırgızlar, yol boyunca uğradıkları Kırgız köylerinde de yerel halk tarafından ilgiyle karşılandı. Karşılamalarda geleneksel Kırgız dans gösterileri düzenlenirken, şarkılar söylendi.

Yolculuğu sosyal medya hesaplarından adım adım paylaşan kızlardan biri olan Rızaa, daha önce yaptığı açıklamada, "Atalarımızın izinden gidiyoruz. Onların geçtiği yollardan geçiyor, dağları ve nehirleri aşıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medyada geniş ilgi gören yolculuk, ortak kültür ve geleneklerin yaşatılması açısından dikkat çekmişti. Kızılsu Kırgız Özerk İli’nde 165 binden fazla Kırgızın yaşadığı biliniyor.

