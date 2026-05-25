Ülkemizde Alanyaspor ve Fatih Karagümrük deneyimi olan, son olarak Portekiz'de Porto'yu şampiyon yaparak büyük başarıya imza atan Francesco Farioli'nin, geleceğine ilişkin kararını verdiği iddia edildi.

Portekiz Ligi'nde Porto ile şampiyonluğa ulaşan İtalyan Teknik Direktör Francesco Farioli, yeni sezon için kararını verdi.

PORTEKİZ'DE DEVAM EDECEK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Francesco Farioli, kariyerine Porto'da devam etme kararı aldı. Birçok farklı ligden talibi bulunan İtalyan çalıştırıcı, Porto ile Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADI

Başarılı çalıştırıcının, Porto Başkanı Andre Villas-Boas ile şimdiden bir araya gelerek yeni sezonun kadro ve transfer planlaması üzerine görüşmelere başladığı bildirildi.

FENERBAHÇE İÇİN FARİOLİ İDDİASI

Fenerbahçe'de seçim öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları arasında İtalyan çalıştırıcının ilk sıralarda yer aldığı öne sürülmüştü.

Paolo Maldini ile yakın dost olduğunu ve danışmanlık desteği alacağını açıklayan Safi'nin, "Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam" profili üzerinde durduğu belirtilmişti. Alanyaspor ve Fatih Karagümrük deneyimleri bulunan Farioli'nin bu nedenle listenin üst sıralarında yer aldığı iddia edilmişti.

