Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongrede eski başkan Aziz Yıldırım ile yarışacak Safi, "Eskiden yeni olmaz değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün 6-7 Haziran'da yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adayı olan Hakan Safi, Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneği'nde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

"FENERBAHÇE'NİN SAHİBİ SİZLERSİNİZ"

Kulüp üyeleri veya taraftarlar için farklı projeler üreteceğini belirten Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, sosyal ve kültürel çalışmalara ağırlık vermek istediğini ifade etti.

Yoğun seçim çalışması yaptığını aktaran Safi, "Fenerbahçe'nin neferiyiz ve hizmetkarıyız. Kimse takımın sahibi değildir, Fenerbahçe'nin sahibi sizlersiniz. Seçimde sandıklara sahip çıkıp, Fenerbahçe'yi tekrar Fenerbahçelilere emanet edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BİZ DEĞİŞİMİZ ÖNCÜSÜYÜZ"

"Koltuklar emanettir, camiadan alacağımız teveccüh ile buraları sizlerle yönetmeye talip olacağız" ifadesini kullanan Safi, "İnşallah çıktığımız bu yolda Rabbim bizleri utandırmasın. İnşallah güzel bir seçim olacak. Eskiden yeni olmaz, değişmeyen tek şey değişimdir, biz değişimin öncüsüyüz. Fenerbahçe bir kulüptür bu takıma gelen başkanlar başarılı olmak zorundadır. Fenerbahçe'nin genlerinde ve özünde şampiyonluklar vardır. Dün ile yaşayamayız, her zaman ileri ve yarına bakmamız lazım. Biz de onun için buralara talip olduk. İştahımızla yeteneğimizle cesaretimizle maddi ve manevi varlığımızla Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

