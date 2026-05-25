2026 GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) yaz gençlik kampları başvuruları devam ederken gözler bir kez daha sonuç takvimine çevrildi. 2026 Yaz Gençlik Kamplarına 12-25 yaş aralığındaki gençler başvuru yapabiliyor. Peki, GSB Gençlik kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yaz Gençlik Kampları için başvuru süreci başladı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dolu bir kamp deneyimi yaşayacağı organizasyonda her kamp dönemi 6 gün sürecek. Kız ve erkek kamp dönemleri ise ayrı ayrı gerçekleştirilecek.

Kamplara katılmaya hak kazanan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek dahil tüm giderleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrıca kamp süresi ve yolculuk boyunca katılımcılar için seyahat ve sağlık sigortası da yapılacak.

Başvurular, e-Genc resmi başvuru sistemi üzerinden online olarak alınacak. İnternet erişimi veya online başvuru imkânı bulunmayan gençler ise en yakın gençlik merkezine giderek yetkililer aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek.

GSB YAZ GENÇLİK KAMPI BAŞVURU TAKVİMİ

GSB Yaz Gençlik Kampları kapsamında ilk 5 dönem için son başvuru tarihi 21 Haziran 2026 olarak açıklanırken, diğer kamp dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek.

GSB Gençlik kampı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2026 GSB yaz kampı başvuru sonuç tarihi)

GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI

İlk 5 dönem başvuru sonuçları en geç 23 Haziran 2026 tarihinde, sonraki dönem başvuru sonuçları ise en geç 28 Temmuz 2026 tarihinde e-genc.gsb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

Kampa katılmaya hak kazanan gençlerin, sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar Gençlik Merkezine onaylatmaları gerekmektedir.



