İsrail istihbaratı CENTCOM’un "İran’ın savunma sanayisinin %90'ını yok ettik" açıklamalarının koca bir yanılsama olduğunu ve Tahran'ın mühürlü tünellerden çıkardığı fırlatıcılar, Rusya ve Çin’den gelen kaçak parçalarla ateşkes sırasında balistik füze üretimini tahmin edilenden çok daha hızlı bir tempoda yeniden başlattığını ifşa etti.

İsrail savunma yetkilileri, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın Kongre'ye sunduğu "İran'ın savunma sanayisi çöktü, toparlanmaları yıllar alır" raporunun sahada hiçbir karşılığı olmadığını iletti.

İsrail merkezli Mako'ya konuşan yetkililer, "İran’ın balistik füze fırlatıcılarının yaklaşık üçte ikisisavaştan hiç zarar görmeden sağ çıktı. Tahran yönetimi, bu fırlatıcıları mühürlü yeraltı tünellerinden başarıyla tahliye etti." değerlendirmesini paylaştı.

İsrail istihbaratı "Amerikalılar bizi susturdu" diyerek sığınak raporunu ifşa etti

GEÇİCİ YERALTI TESİSLERİNDE ÜRETİM

İddialara göre İran, savaştan kurtarılan askeri bileşenleri, Rusya'nın teknik yardımı ve Çin’den sızdırılan kaçak parçalarla birleştirerek geçici yeraltı tesislerinde yeni balistik füzeler, fırlatıcılar ve hava savunma sistemleri üretmeye başladı.

İsrail istihbaratı Tahran'ındrone filosunu birkaç ay içinde tamamen eski haline getireceğini, balistik füze üretimini ise bir yıl veya çok daha kısa bir sürede eski zirvesine ulaştıracağını kaydetti.

"AMERİKALILAR BİZİ SUSTURDU, FÜZE KONUSU MASADA BİLE YOK"

News 12’ye konuşan İsrail güvenlik sisteminden üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Donald Trump’ı hedef aldı:

"Görünüşe göre bu anlaşma İsrail'in çıkarlarına kesinlikle hizmet etmiyor. İran, ekonomik ve askeri olarak toparlanmak için çok kritik bir süre kazanacak. Ondan sonra ne Amerikalılar ne de biz geri dönüp savaşamayız. İran bu anlaşmayla yeniden zenginleşecek, terörü finanse edecek, nükleer silaha ulaşacak ve Ortadoğu'daki uzantılarını yeniden güçlendirecek."

Üst düzey kaynaklar, sızan 14 maddelik mutabakat metninde İsrail'i dehşete düşüren en büyük zafiyetin, füzeler ve İranlı vekil güçler konusunun müzakerelerde hiçbir şekilde gündeme dahi gelmemesi olduğunu aktardı.

NETANYAHU VE DERMER’E WASHİNGTON'DAN "TALİMAT" VERİLDİ

İsrail askeri kaynakları, ABD yönetiminin Tel Aviv’in memnuniyetsizliğini zorla ortadan kaldırdığı bir süreci anlatıyor. Edinilen bilgilere göre, Beyaz Saray tarafından Başbakan Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'e süreci sabote etmemeleri için çok katı diplomatik "talimatlar" verildi.

"ORDU SİYASİ KADEMEYİ BEKLEMEDEN TEYAKKUZDA KALACAK"

Siyasi ve diplomatik temaslardaki bu büyük kırılmaya rağmen, İsrail ordusunu İran ve uzantılarına karşı hazırlık durumu değişmedi. Askeri komuta kademesi, Lübnan’daki operasyonel faaliyetlerin, siyasi kademeden henüz resmi bir durdurma talimatı alınmadığı için planlandığı gibi devam edeceğini açıkladı.

